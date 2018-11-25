نطرح لكم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالتعليم العام، والذي تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم الفني، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني جدول الامتحانات الخاص بالصف الأول الثانوي العام، والجدول الذي نوضحه لكم من خلال هذه المقالة هو جدول يختص بامتحانات الصف الأول الثانوي للمواد الأساسية المقررة لأولى ثانوي عام، وان باقي المواد الغير أساسية يتم توضحيها والإعلان عنها من قبل مديريات التربية والتعليم، هذا كما يحدث في الأعوام السابقة، حيث جاء ذلك بتوضيح من السيد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ويجب التنويه على أن جدول الامتحانات الخاص بالصف الأول الثانوي والذي تم نشره مؤخرا وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، وتهيب وزارة التربية والتعليم الفني بأبنائها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية المختلفة على توخى الحذر في الأخذ جداول الامتحانات، واخذ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 من المصدر الأساسي ويكون معتمدا من وزارة التربية والتعليم، والذي نطرحه لكم من خلال هذه المقالة المميزة بموقع نجوم مصرية عن جدول امتحانات أولى ثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المعتمد

والجدير بالذكر أن نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي بدأ في التطبيق فعلا، وذلك مع بداية العام الدراسي 2018 /2019، وسوف يقوم طلاب الصف الأول الثانوي بأداء 4 امتحانات، يقوم بأداء امتحانين الفصل الدراسي الأول وامتحانين الفصل الدراسي الثاني ويحب على أعلى تقدير لهما.

قد يهمك أيضا:

الامتحان الأول – جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019

نطرح لكم الجدول الأول لامتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2018 /2019 م



الجدول الثاني – جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019

إليكم الجدول الثاني لامتحانات الصف الأول الثانوي كما يلي: