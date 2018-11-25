رسمياً.. ننشر جدول امتحانات “أولى ثانوي” المعتمد من “التعليم” وموعد إجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية

منذ نحو ثلاثة ايام تم تداول جدول امتحانات “أولى ثانوي” الصف الأول الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم، إلا أن الوزارة ردت وأكدت أن الجدول المنشور مزيف وليس حقيقي وحذرت الوزارة من تداوله، واليوم قامت وزارة التربية والتعليم بنشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المعتمد من رسمياً من الوزارة ومن الدكتور طارق شوقي.

جدول امتحانات “أولى ثانوي” المعتمد من “التعليم”

وقال رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، أن جدول امتحانات أولى ثانوي المنشور يتعلق بالمواد الأساسية، أما المواد الغير الأساسية، فإن المديرية تتولى عقد امتحانات هذه المواد كما هو معتاد كل عام، وأضاف حجازي أن الجدول تم إرساله إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتم إصدار توجيهات رسمية لهم بعمل جميع التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان.

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واعتباراً من العام الدراسي الجاري تم تطبيق النظام التراكمي للثانوية ويؤدي فيه الطلاب أبع امتحانات ويتم احتساب أعلى امتحان حصل فيه الطالب على أعلى الدرجات، كما أن الامتحان الذي ينعقد في 29 ديسمبر هو الأول وبعده يبدا الامتحان الثاني في نصف يناير، ويتراوح زمن الإجابة كما هو منشور في جدول امتحات أولى ثانوي، بين 40 و 100 دقيقة ، وننشر لكم الجدول المعتمد من الوزاة لامتحانات الصف الأول الثانوي.

موعد إجازة نصف العام

ومن جهة أخرى فإن إجازة نصف العام الدراسي الجاري تبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 26 يناير المقبل.

على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 7 فبراير، وتستمر نحو اسبوعين، وموعد العودة للمدارس 9 فبراير.