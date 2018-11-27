بعد سلسلة من الاعتراضات ..تعرف على جدول الصف الأول الثانوي الجديد بعد التعديل

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، أن الموعد المقرر لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي، سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019، ويستمر حتى يوم الخميس 24 يناير.

وقد أوضحت الوزارة في بيان قامت اليوم بإصداره أنه لن يتم دخول أي من نتائج الامتحانات التجريبية ضمن النتيجة النهائية للطالب، على أن يتم حساب النتيجة النهائية لطلبة الصف الأول الثانوي بناءا على الامتحانين اللذين سيتم عقدهما التيرم الثاني وذلك للموضوعات التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني فقط.

وقد أعلنت الوزارة أيضا أن الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، من المقرر أن يت عقده في نهاية مارس 2019، ومن المقرر أن يتضمن هذا الاختبار الموضوعات التي قام الطالب بدراستها منذ بداية الترم الثاني وحتى موعد الاختبار.

وقد أصدر وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي تكليفا لرئيس قطاع التعليم العام، بتعديل الجدول الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك بعد أن لاقى الجدول المطروح اعتراضا كبيرا من قبل الطلبة والطالبات، وقد تم عمل جدول جديد بحيث يكون هناك امتحان مادة واحدة فقط في اليوم، مع وجود أجازات مناسبة بين المواد.