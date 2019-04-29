جدول إمتحان الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني مايو/2019 الإلكتروني

يسعدنا أحبائنا الطلاب أن نرصد لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، جدول إمتحان الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019، النظام الإلكتروني الجديد عن طريق التابلت الذي تم توزيعه علي 600 ألف طالب، لكي يكون بديلاً للنظام الورقي السابق، بعد أن تم تجهيز البنية التكنولوجية في المدارس الحكومية للعمل بالنظام الجديد.

أصدر السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوامره لمديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، بأن يتابعوا ويتأكدوا من كل التجهيزات الخاصة بالإمتحان، وأستعداد المدارس الحكومية التي سيجري بها الإمتحانات من كافة الأوجه، والتأكد من عمل التجهيزات للبنية التكنولوجية وأنها تعمل بكفاءة، وأن يكلفوا مسئولوا التطوير التكنولوجي بالمدارس في حل أي مشكلة فنية قد تحدث أثناء الإمتحانات.

أهم التعليمات التي يجب علي الطلاب معرفتها في النظام الجديد للإمتحان

الإمتحان سيكون بنظام الأوبن بوك (الكتاب المفتوح).

الإمتحان بدرجات وسيكون مؤهل للصف الثاني الثانوي.

الإمتحان إليكتروني عن طريق التابلت.

الإمتحان محدد المدة والوقت وليس مفتوحاً طوال اليوم مثل الإمتحانات التجريبية السابقة.

أسئلة الإمتحان ستكون من المنهج الدراسي.

إمتحان الفصل الدراسي الثاني إذا حصل الطالب علي 50% لن يكون في حاجة إلي أعادته مرة أخري.

الإمتحان يكون في المدارس الحكومية المجهزة.

إمتحان المدارس الخاصة والمنازل سيكون في المدارس الحكومية.

الإمتحان علي فترتين زمنيتين الأولي تبدأ في الساعة ال9 صباحاً والثانية تبدأ في ال1 ظهراً.

سيتم إعلان جدولين الأول لطلاب المدارس الحكومية والثاني للمدارس الخاصة.

الهدف من الإمتحان هو تأهيل الطالب إلي المرحلة التالية الصف الثاني الثانوي.

الجدول المعتمد من الوزارة دور مايو 2019

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