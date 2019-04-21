جدول إمتحان أولى ثانوي النظام الإلكتروني وأهم التعليمات الخاصة بالإمتحان

أصدقاؤنا القراء نقدم لكم في هذا المحتوي، كل التفاصيل الخاصة بإمتحان أولى ثانوي النظام الإلكتروني الجديد بواسطة التابلت، والمعروف أن الإمتحان سيكون بطريقة الأوبن بوك (الكتاب المفتوح)، وسيكون إمتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، هو المؤهل إلي الصف الثاني الثانوي بحصول الطالب علي نسبة 50 % أو أكثر، بخلاف الإمتحانات التجريبية السابقة التي كان الغرض منها هو تجربة البنية التكنولوجية في المدارس، للوقوف علي السلبيات من أجل تلافيها في هذا الإمتحان.

والمعروف أن إمتحان العام الحالي، هو الأول الذي يطبق فيه النظام الجديد في الإمتحان بإستخدام التابلت، بعد إستكمال البنية التكنولوجية في جميع المدارس الحكومية علي مستوى الجمهورية، والإطمئنان علي عملها بكفاءة عالية، بناءً علي توجيهات السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلي السيد طارق شوقي وزير التربيه والتعليم

جدول إمتحان الصف الأول الثانوي المعتمد من السيد وزير التربيه والتعليم التعليمات التي يجب علي الطلاب معرفتها في الإمتحان

الإمتحان يبدأ يوم الأحد 19 مايو وينتهي 30 مايو

الإمتحان إلكتروني عن طريق التابلت

الأسئلة من المنهج الدراسي

الإمتحان عن طريق الكتاب المفتوح (الأوبن بوك)

الإمتحان محدد المدة وليس مفتوح المدة مثل الإمتحانات السابقة

إذا حصل الطالب علي 50% لن يكون محتاج لإعادة الإمتحان مره أخرى

طلاب المدارس الخاصه يؤدون الإمتحان في المدارس الحكومية

الإمتحان علي فترتين الأولي من 9 صباحاً والثانيه من الواحدة ظهراً

الهدف من الإمتحان هو الترشح للمرحلة الثانية “الصف الثاني الثانوي”

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