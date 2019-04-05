جداول امتحانات محافظة الغربية للفصل الدراسي الثاني 2019

ينتظر الطلاب في محافظة الغربية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، وأعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك لجميع المراحل التعليمية، وبالنسبة لإمتحانات الصفوف الأولى للمرحلة الإبتدائية، فستبدأ في آخر إبريل الجاري، وأما باقي الصفوف فستبدأ امتحانتها في شهر مايو، وتم تغيير الخريطة الزمنية، والتأكيد على أنه لن يتم بدأ اي امتحانات في بداية شهر أبريل، وذلك في أي مديرية تعليمية في محافظة الغربية.

ومن المقرر بدأ امتحانات المرحلة الأبتدائية، في يوم 30 أبريل، وبالنسبة للصف السادس الابتدائي تبدأ الامتحانات الخاصة بهم في يوم 9 مايو، أما بالنسبة لموعد امتحانات الصف الأول الإعدادي العام واللغات للفصل الدراسي الثاني 2019، فيبدأ من يوم 20 أبريل، وينتهي يوم 7 مايو.

وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019 سنعرضه لكم الآن، وسنعرض لكم باقي جداول امتحانات المراحل التعليمية في محافظة الغربية، وجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي فهو كما يلي:

يوم الثلاثاء الموافق 20/4: فستبدأ امتحانات اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.

يوم الخميس الموافق 2/5: فيبدا امتحان العلوم من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يبدأ من الساعة العاشرة والربع صباحا حتى الحادية عشر وربع صباحا.

يوم السبت الموافق 4/5: فيبدأ امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة الثامنة صباحا، وينتهي الساعة عاشرة صباحا.

يوم الأحد الموافق 5/5: يبدأ امتحان اللغة الأجنبية من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة العاشرة صباحا.

يوم الإثنين الموافق 6/5: يبدأ امتحان الجبر والإحصاء من الساعة الثامنة صباحا للساعة العاشرة صباحا، وامتحان التربية الدينية من الساعة العاشرة والربع صباحا حتى الساعة 11.45 صباحا.

يوم الثلاثاء الموافق 7/5: يبدأ امتحان الهندسة من الساعة الثامنة صباحا للساعة العاشرة صباحا، والتربية الفنية من 10.15 صباحا إلى 12.15 ظهرا.

جدول امتحانات محافظة أسيوط للفصل الدراسي الثاني 2019