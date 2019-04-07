قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2018\2019م، وذلك تم بعد أن وضعت في الاعتبار مواعيد الامتحانات، بالخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتم حظر الامتحانات في شهر أبريل الحالي، وحُدد موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم 4 مايو، هذا ما قررته وزارة التربية والتعليم، بسبب وجود بعض الأيام التي ستتعطل بها الدراسة في شهر أبريل، حيث يوجد استفتاء التعديلات الدستورية، كما يوجد شم النسيم، ويوجد أيضا عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد، وتم تخفيف المناهج الدراسية على الطلاب، بداية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

وبالنسبة للتفاصيل الخاصة بجدول امتحانات آخر العام فهي على النحو التالي:

للمرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات يوم 22 أبريل وتنتهي في 23 أبريل وذلك للصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي.

أما بالنسبة للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، فتبدأ الامتحانات يوم 24 أبريل وتنتهي يوم 4 مايو، ويوجد في تلك الفترة بعض العطلات الرسمية المقررة، سبب استفتاء التعديلات الدستورية وشم النسيم، وهناك أيضا عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد.

وبالنسبة للصف السادس الابتدائي، فتبدأ الامتحانات في يوم 5 مايو وتنتهي في يوم 9 مايو.

للمرحلة الإعدادية: تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم 4 مايو، وتنتهي يوم 9 مايو، وتبدأ للصف الثالث الإعدادي يوم 11 مايو وتنتهي يوم 16 مايو.

جداول امتحانات الدقهلية للفصل الدراسي الثاني 2019