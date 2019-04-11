جداول امتحانات الترم الثاني 2019 لمحافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، الذي ينتظره الكثير من الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وظهرت الجداول لجميع المراحل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، باستثناء الصف الأول الثانوي حيث أن الجدول الخاص به يوضع بواسطة وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، فهو يوضع ضمن نظام الثانوية العامة الجديدة ، والتي سيكون الصف الأول الثانوي فيها مجرد عام تجريبي، لكي يتم من خلاله تدريب الطلاب على النظام الجديد.

تلقت المديريات التعليمية بالكامل الكثير من التعليمات، بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، حيث أنها قامت بتغيير موعد الامتحانات، الذي كانت قد وضعته في منتصف أبريل الحالي، وأصبح الموعد الجديد متفق مع الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم، قبل الجامعي والتي عقدت في سبتمبر 2018.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عقد الامتحانات في شهر مايو 2019، وقامت جميع المديريات التعليمية، بتنفيذ ذلك وتم الإعلان عن بداية الامتحانات في يوم 30 أبريل 2019، وانتهائها في يوم 16 مايو 2019.

وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في محافظة الإسماعيلية فهو على النحو التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 20/4: هو أول يوم في أيام امتحانات الصف الثالث الابتدائي، ويحتوي على امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليها بنصف ساعة امتحان مادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 2/5: مادة الرياضيات، تليها مادة اللغة الإنجليزية.

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