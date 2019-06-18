تعرف على شروط القبول الموحد والجدول الزمني لإجراء القبول للطلاب والطالبات في جامعات الرياض

متابعينا الأعزاء من خلال موقع نجوم مصرية الرائد، يسرنا أن نلتقي بكم من خلال هذا المقال الهام جداً لجميع خريجي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، وهو الشروط والجدول الزمني وكل تفاصيل القبول الموحد بجامعات الرياض للعام الدراسي القادم، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم هذة المعلومات، من خلال هذا المقال ونتمني أن ينال على إعجابكم .
بدأت الجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد بجامعات الرياض الحكومية، أمس الإثنين في فتح باب القبول الموحد الإلكتروني لجميع التخصصات حتى يوم الثلاثاء القادم 22/10/1440 هجري.
شروط القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض.
- أن يكون الطلب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
- أن لا يكون مضي على الشهادة خمس سنوات .
- أداء أختبار القدرات.
- أداء الإختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك.
- أن تنطبق على الطالب شروط القبول المعلنة التي تحددها كل جامعة تقنية.
- أن يكون الطالب لاًئقاً طبياً
- يمنع نظام الجامعة قبول أي طالب حاصلاً على البكالوريوس.
- يمنع نظام الجامعة قبول أي طالب حاصلاً على الدبلوم أو من فصل لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالمملكة أو مؤسسة حكومية أخري.
الجدول الزمني لإجراء القبول للعام الجامعي القادم 1441 هجري.
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|الإجراء
|1
|الإثنين
|14/10/1440
|17/6/2019
|فتح باب التقديم الإلكتروني لجميع التخصصات
|2
|الثلاثاء
|22/10/1440
|25/6/2019
|غلق باب التقديم لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|3
|الخميس
|24/10/1440
|27/6/2019
|إعلان المترشحين للكليات الصحية التي تتطاب مقابلة شخصية عبر بوابة التقديم الإليكتروني
|4
|من الأحد إلي الثلاثاء
|27/10 إلي 29/10/1440
|30/6/حتي 2/7/2019
|المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية
|5
|الخميس
|1/11/1440
|4/7/2019
|إعلان نتائج وبدأ تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|6
|الإثنين
|5/11/1440
|8/7/2019
|أخر موعد لتأكيد الفرز الأول ويتم إلغاء القبول من لم يؤكد القبول حتي الساعة 12 ظهراً
|7
|الخميس
|8/11/1440
|11/7/2019
|إعلان النتائج وبدأ تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني
|8
|الإثنين
|12/11/1440
|15/7/2019
|أخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء القبول لمن لم يأكد القبول الساعة 12 ظهراً
|9
|الأحد
|2/1/1441
|1/9/2019
|بداية العام الجامعي الجديد 1441 هجري
رابط بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات بجامعات الرياض.
وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، التوفيق لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين للجامعات في جميع جامعات المملكة .
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