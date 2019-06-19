تعرف على أدق وأهم تفاصيل التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “ستيم”

متابعينا الاعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر ، يسعدنا أن نلتقي معكم اليوم من خلال هذا المقال عن شروط التقديم في مدارس المتفوقين “ستيم”، التي يبدأ التقديم فيها إبتداً من اليوم الثلاثاء 19/6/2019 إلي يوم 26/6/2019، نتمني أن نوفق في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة، لمتابعينا الأحباء من الطلبة وأولياء أمورهم.

مدارس ستيم من أهم المدارس التي تهتم بجودة التعليم والمحتوي الذي يقدم للطلبة والطالبات، لذلك يهتم الطلبة المتفوقين في الإلتحاق بها، ونحن نقدم لكم أهم تفاصيل التقديم في مدرس ستيم ورابط التقديم بالمدارس (من هنا)

شروط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “ستيم” 2019

أن لا يزيد سن الطالب عن 17 عام. أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية هذا العام 2019. ألا يكون الطالب قد رسب في أي عام دراسي طوال فترة تعليمه. لا يقل مجموع الطالب أو الطالبة عن 274,5 درجة بنسبة مئوية 98% ويشترط الحصول على الدرجة النهائية في مادة من المواد الأتية( اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم). لا يقل مجموع الطالب عن 266 درجة بنسبة مئوية 95% بشرط الحصول على الدرجات النهائية في مدتين من السابق ذكرها في البند (4). الحصول على مجموع لا يقل عن 252 درجة بنسبة مئوية 90% للمجموع الكلي وذلك للطلاب الراغبين في التقديم في مدارس المتفوقين بعين شمس (بنين).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ستيم

يتم التقديم الكتروني عن طريق رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الألكترونية، ويوقع ولي الأمر على إستمارة ويقدمها الى قسم شئون الطلبة ويتم إرفاق الأوراق الأتية مع الإستمارة.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد. صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية. إيصال سداد الرسوم .

موعد التقديم بمدارس المتفوقين

يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء19/6/2019 وينتهي يوم 26/6/2019، وبعد ذلك يأخذ الطالب رقم الجلوس الذي سيؤدي الإمتحانات به، ويتم تحديد مكان المدرسة التي يتم إختباره فيها، ويتم أداء الإمتحانات يومي 24/25 من الشهر القادم، ويكون الإمتحان أون لاين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أماكن تواجد مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية

ستيم أكتوبر ، ستيم المعادي ، ستيم كفر الشيخ، ستيم الأسكندرية، ستيم الإسماعلية، ستيم الدقهلية، ستيم أسيوط، ستيم الأقصر، ستيم البحر الأحمر، ستيم المنوفية، ستيم الغربية.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة نجوم مصرية التوفيق لجميع الطلبة الراغبين في التقديم لمدارس المتفوقين.

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