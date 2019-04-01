المحذوف من مناهج المرحلتين الإبتدائية والاعدادية ٢٠١٩

بعد مطالبة أولياء الأمور بتخفيف المناهج التي سيمتحن فيها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٨ _٢٠١٩ قام وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتخفيف أجزاء من المناهج لطلاب كل من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية ولا يشمل الحذف طلاب الصف الأول الابتدائي وذلك حيث يتم تطبيق نظام تعليمي جديد عليهم كما لا تشمل طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وقد تم إصدار منشورات تحتوى على المحذوف من كل مرحلة بحيث يحتوى المنشور الواحد على المحذوف من احدي المواد فيحتوى احدها على المحذوف من مادة اللغة العربية المرحلة الابتدائية وآخر لمادة الرياضيات وهكذا .

وقد أشارت وزارة التربية والتعليمات ان الحذف تم من المواد الدراسية بحيث لا يحدث إخلال بالمناهج أو يؤثر على العملية التعليمية وبحيث يتناسب المنهج مع قصر مدة الفصل الدراسي الثاني ,كان الفصل الدراسي الثاني قد بدأ في العاشر من شهر فبراير الماضي وسوف يتم عقد امتحانات نهاية العام الدراسي مع بداية شهر مايو المقبل وبدأ من يوم ٤ مايو كما قررت الوزارة في منشور تم إصداره مؤخرا بعد أن قامت العديد من المديريات التعليمية بنشر جداول الامتحانات و ألتي اعتمدها المحافظون وينتظر أن تقوم المديريات بإصدار جداول جديدة الامتحانات بما يتناسب مع قرار وزارة التربية والتعليم .

وقد شملت الاجزاء المحذوفة من مناهج طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية في حدود درسين أو ثلاث من كل مادة وشمل محذوف اللغة الانجليزية وحدة كاملة لكل مرحلة واليكم الأجزاء المحذوفة طبقا المنشور الوزارة

الأجزاء المحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية والإعدادية 2019