المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية يمنح درجة البكالوريوس ودخوله بعد المرحلة الإعدادية، ومن خلال هذه المقالة المميزة بموقع نجوم مصرية عن المدرسة الثانوية العليا التي تمنح درجة البكالوريوس في مصر من خلال التقديم إليها بعد المرحلة الإعدادية وتعتبر مدة الدراسة في المجمع التكنولوجي 7 سنوات وسوف نطرح تفاصيل التقديم بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية والشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق في المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية، حتى يسهل على الجميع من طلاب المرحلة الإعدادية 2019 للانضمام إلى المعهد التكنولوجي بالأميرية للعام 2018 /2019، وأيضا عنوان المعهد وأرقام التواصل بالمعهد التكنولوجى المتكامل بعد الإعدادية.

شروط التقديم في المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

يعتبر الالتحاق في المعهد التكنولوجي المتكامل بالأميرية أمر مهم بالنسبة للكثير من طلاب الشهادة الإعدادية 2019، وذلك لأن المعهد التكنولوجي يمنح درجة البكالوريوس ويتم دخوله بعد المرحلة الإعدادية واليكم شروط الالتحاق بالمعهد التكنولوجي المتكامل كما يلي:

شروط المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

يقبل المعهد التكنولوجي بالأميرية طلاب الشهادة الإعدادية بمجموع 220 درجة.

مدة الدراسة بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 7 سنوات.

الأوراق المطلوبة في مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

إليكم الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية وهى كما يلي:

شهادة نجاح الشهادة الإعدادية 2019 أو مستخرج رسمي منها مع تصويرها بعدد 22 صور ضوئية واضحة.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2019 مع عدد 2 صورة ضوئية منها.

تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر وعدد 2 صور شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومى.

تقديم عدد 4 صور شخصية.

عدد 10 اظرف صغيرة.

تقديم عدد 10 طوابع بريد فئة 7 جنيهات.

تقديم عدد 2 طابع مهنة تعليمية فئة 1 جنيه.

عدد 1 طابع مشروعات تعليمية بفئة واحد جنيه.

عدد 1 دمغة تنمية موارد.

تقديم حافظة بكبسولة.

تقديم البطاقة الصحية للطالب وتكون معتمدة من المدرسة الإعدادية المقيد بها الطالب، ويكون مكتوب بها خلو الطالب من الأمراض.

مميزات مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

من اهم مميزات الالتحاق بالمعهد التكنولوجي بالأميرية ما يلي:

منح المعهد التكنولوجي المتكامل بالأميرية درجة البكالوريوس.

قبوله الطلاب بعد المرحلة الإعدادية.

يكون خريج المجمع التكنولوجي مؤهلا للعمل بمجال تكنولوجيا التصنيع وصيانة التكييف والتبريد والمحركات ورقابة الجودة .. الخ.

تعلم مهارة الرسم الهندسي ويتعلم خريجي المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية الرسومات الهندسية باستخدام الكمبيوتر.

تطبيق على ورش الميكانيكا المختلفة.

تصميم المنتجات بأحدث الطرق الممكنة.

كتابة التقارير الفنية ومهارة التواصل بين الشركات والمصانع.

مدارس ثانوية بعد الإعدادية

هناك العديد من المدارس الثانوية بعد المرحلة الإعدادية بخلال مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية وهى كما يلي:

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بيانات تواصل المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

إليكم بيانات التواصل الخاصة بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية والتي نطرحها لكم من خلال هذه المقالة المميزة.

عنوان المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

القاهرة – الزيتون – ش الأميرية – مدرسة المجمع التكنولوجي بالأميرية

رقم تلفون المعهد التكنولوجي بالأميرية كما يلي: 22062275

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