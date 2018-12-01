التقويم الدراسي 1440 -1441 وزارة التعليم السعودية والعطلات المدرسية

تحرص دائما وزارة التعليم السعودية علي ترتيب وتنظيم العملية التعليمية مُسبقاً داخل المملكة العربية السعودية، فأعلنت التقويم الدراسي لعام 1440- 1441 الخاص بتنظيم العملية التعليمية قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد، ونحن في منتصف العام الدراسي 1439- 1440 وهذا أيماناً منها بأن التخطيط المُستقبلي المُسبق والخطط طويلة الأجل هو الذي يحقق أعلي نتائج النجاح والتميُز، ولذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي لعام 1440-1441 الذي قد ينتظره الكثيرين من أولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية وكذلك يهتم به جميع أبنائنا الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم المختلفة.

أن معرفة التقويم الدراسي لعام 1440-1441 والمُعلن من وزارة التعليم السعودية مُسبقاً لأولياء الأمور والطلبة والطالبات وجمع القائمين على العملية التعليمية، يعمل على إستعدادهُم التام للعام الدراسي الجديد، بكل مُستلزماته واستقبال العام الراسي الجديد بكل حيوية ونشاط، وكذلك التعرف على مواعيد العُطل خلال العام الدراسي، سواء موعد عطلة اليوم الوطني للسعودية، أوموعد عطلة نصف العام الدراسي، أو عُطل الأعياد الدينية (عيد الفطر-عيد الأضحى)،أُقدم لكم أدعية هامة جداً للمُذاكرة والامتحانات

التقويم الدراسي لعام 1440-1441

إن التقويم الدراسي لعام 1440-1441 توضح فيه وزارة التعليم السعودية، أن بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول تبدأ في 2 من جماد أول1441 هجري، الموافق 1 من سبتمبر 2019 ميلادي.

هذا جدول سهل بسيط يوضح التقويم الدراسي لعام 1440-1441 كما هو موضح من وزارة التعليم السعودية.

سنقدم لكم التقويم الدراسي للأعوام القادمة قبل أن تبدأ السنة الدراسية، ليكون ذلك عوناً لكم أن شاء الله، مُتمنياً للجميع النجاح على طول الدوام.