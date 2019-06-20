استراتيجيات التعلم التعاوني في مصر

هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات المستخدمة للتعلم التعاوني، نتيجة للتطور في مجال العلوم التربوية والدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال وهناك استراتيجيات عامة للتعلم التعاوني يمكن استخدامها في العلوم الأكاديمية المختلفة وهناك أيضا استراتيجيات متخصصة ظهرت نتيجة تقارب الجهود البحثية في مجال التعليم ومجال التخصص، ولا تتوسع المنطقة هنا إلى استراتيجيات متخصصة فيما يلي تعريف لبعض الاستراتيجيات العامة وخطوات تنفيذها داخل الفصل الدراسي.

ترتيب المهام المتقطعة Jigsaw

تعتمد الإستراتيجية على تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة تتكون من 3 أو 5 طلاب وتقسيم الدرس إلى مهام فرعية تتناسب مع حجم المجموعة. ستعمل كل مهمة فرعية على إتقانها والعودة إلى المجموعة الأساسية لمشاركة خبراتهم ويسير تنفيذ الاستراتيجية وفقا للخطوات التالية :-

تكوين مجموعات القاعدة، يتم ذلك عن طريق تقسيم الطلاب في الصف إلى مجموعات صغيرة من 3-5 طلاب وتقسيم الدرس إلى مجموعة من المهام الفرعية التي تعطي لكل فرد في كل مجموعة مهمة واحدة للدراسة.

تشكيل مجموعات الخبراء ويتم ذلك من خلال تجميع أعضاء المهام الفردية في مجموعات أساسية في مجموعات صغيرة يتم تحديد عددها من خلال العدد الإجمالي للمجموعات في الفصل لفحص المهمة المسندة إليها من خلال الموارد المتوفرة، استنادًا إلى التفاعل المباشر والتعاون المثمر فيما بينها.

العودة إلى المجموعات الأساسية والتفاعل لتحقيق المهمة، ويتم ذلك بعد التمكن من مجموعة خبرة المهام الموكلة إليهم ، ويمكن تأكيد ذلك من خلال إجراء الاختبارات ، حيث يتقن كل فرد إلى مجموعته. مهمة فرعية من التعلم، والتعاون والتنسيق فيما بينهم حتى يعرف كل منهم الآخر المهمة التي أتقنها حتى يتم دمج المهمة في جميع الأفراد، والمعلم يوفر المساعدة لاحتياجات أعضاء جميع المجموعات.

يتم إعطاء الاختبارات للأفراد داخل المجموعات بشكل فردي في هذه الحالة، لا يجوز التعاون. الاختبارات شاملة لجميع عناصر المهمة. يتم إعطاء الأفراد داخل المجموعات الدرجة التي يحصلون عليها على أقل تقدير، ومن ثم يتم إعطاء التعزيز أو الألقاب اللازمة.

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