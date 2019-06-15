 التخطي إلى المحتوى

احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة

كتب نهى أشرففي آخر تحديث
احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة
احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات إجابات الاسئلة

أنطلق طلبة وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة  اليوم لأداء امتحان الاستاتيكا 2019 ، حيث بدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحاُ وانتهي فى تمام الساعة الـ 11 صباحاً ،وادي اليوم السبت 117 الف و 331 طالباً وطالبة .

امتحان الاستاتيكا 2019

ومن الجدير بالذكر أن صفحات الغش الالكتروني قد نشرت أثناء أداء الطلبة للامتحان  أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا ، وصرحت مصادر مسئولة بغرفة العمليات المركزية ، بأنه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن هوية الطالب المصور للامتحان اليوم ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبته .

أما عن آراء الطلبة حول الامتحان ، فكان رأي بعض الطلبة بأنه سهل ومن كتاب المدرسة والرائ الاخر من الطلبة أشار بأن الأسئلة كانت تحتاج إلى نصف ساعة زيادة لطول الإجابات ،واشتمل امتحان البوكليت على 28 صفحة تضمن 18 سؤال .

وأدي طلاب الثانوية العامة وسط تشديدات أمنية ، حيث تضمن وجود خمسة أفراد أمن فى كل لجنة ولديهم عصا إلكترونية كي يفتشون الطلاب ومنع دخول أي وسائل غش الكترونية .

نموذج اجابة امتحان الاستاتيكا ثانوية عامة 2019

تنشر وزارة التربية والتعليم نموذج اجابة امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة ، ولكن نظراً للأحداث السابقة لكافة المواد ، فهى لم تنشر أي نماذج إجابات حتى الآن ،ولكن المدرسين يقومون بنشر الاجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وجمعنا إليكم بعض الاجابات التى نُشرت من قبل المدرسين على مواقع التواصل الاجتماعي وهي كالأتي :

احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة احسب درجاتك .. اجابات امتحان الاستاتيكا 2019 للثانوية العامة وتوزيع درجات الاسئلة

وننشر اليكم باقى إجابات امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2019 ، في الساعات القادمة لذلك يرجي متابعة المقالة في هذه الفترة .

شكاوى امتحانات الثانوية العامة 2019

ونشرت وزارة التربية والتعليم أرقاما للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لحل المشكلات التى تواجه الطلبة أو المعلمين خلال الامتحانات وهي : 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، أو يمكنك الاتصال عن طريق الرقم الساخن (19151).

 

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

نهى أشرف

صحفية ، أعمل منذ أكثر من 3 سنوات فى مواقع إلكترونية كبيرة ، أحب القراءة والكتابة وشغوفة بالمجال السياحي والتقنية ومتابعة الأخبار العاجلة

التعليقات

  6. امتحان صعب عايز تركيز وعايز وقت ك….. اللي حط الامتحان… دا غير ان المراقب داخل متأخر ولم الورق في المعاد المحدد.. والامتحان عايز وقت فوق الساعتين . امتحان طويل حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حط الامتحان

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.