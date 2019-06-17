إجابة امتحان الأحياء 2019 النموذجية “إجابات وزارة التربية والتعليم” للثانوية العامة

نعرض لكم اليوم إجابة امتحان الأحياء 2019 الذي يبحث عنه طلاب الثانوية العامة ، لمعرفة الاجابات النموذجية الصحيحة للإمتحان للاطمئنان على درجات النقاط أو الاسئلة في الامتحان و التاكد من الاجابة ، والاطمئنان على المجهود الذي بذله الطلاب في طوال هذه العام ومجهود أولياء الأمور معهم ، حيث أن هذه المرحلة هي المرحلة المؤثرة في المستقبل والتى تحدد مصيرهم.

الإجابات النموذجية لامتحان الاحياء ثانوية عامة 2019

وننشر لكم اجابات اسئلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2019 ، وسوف ننشر لكم باقى إجابات الاسئلة في الساعات المقبلة لذلك حاول الحفاظ على تلك المقالة لكي ترجع إليها مرة أخرى .

امتحان الاحياء للثانوية العامة 2019

وكان عدد طلبة شعبة علمي علوم فى مادة الاحياء أكثر من 269 ألف طالب وطالبة ، وقد نشرت مصادر عن عملية تسريب امتحان الاحياء ولكن وزارة التربية والتعليم قد نفت اي خبر عن ذلك حيث لا يوجد اي مشاكل او تسريبات حول امتحان الأحياء ، كما أعلن عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال صفحات الغش الالكتروني التي تشتت طلبة وطالبات الثانوية العامة وتقوم بنشر الاشاعات والاكاذيب لتزيد من توترهم وارتباكهم من الامتحانات .

وقام طلبة وطلاب شعبة علمي علوم بأداء امتحان مادة الأحياء فى الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الموافق 17 -6-2019 وظل الامتحان لمدة 3 ساعات حتى الساعة 12 ظهرا ً .

وقد اختلف الطلاب حول أمر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك وتويتر ” فالبعض كان يقول إن الامتحان سهل وان الاسئلة مباشرة ، والبعض الاخر يقول ان الأسئلة كانت تحتاج الي تركيز عالي كما كان يوجد صعوبة فى أسئلة الـ DNA ، ولكن حالياً لا يوجد أي رد من وزارة التربية والتعليم حيال اسئلة الـ DNA أو حول امر الامتحان بشكل عام ، وننتظر ارائكم حول الامتحان فى التعليقات ايضاً .

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