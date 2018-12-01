زيادة اسعار السيارات في 2019 بعد تحرير سعر الدولار الجمركي ما عدا فئة واحدة فقط

يتوقع المحللون ارتفاع اسعار السيارات في مصر بداية من عام 2019 بسبب تحرير سعر صرف الدولار الجمركي ليتعامل به المستوردون والمصدرون بسعر السوق اليومي وفق ما يقره البنك المركزي، وذلك بعدما أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارها ببدء التعامل بأسعار دولار جمركية حرة من اليوم الأول من ديسمبر 2018 على مجموعة على بعض من السلع الترفيهية التي منها السيارات، والكافيار، والاستاكوزا، وأجهزة الحاسب الآلي، وأسماك الزينة والببغاوات، والخمور، وأطعمة القطط والكلاب، والسيجار، وأدوات التجميل ومنتجات الزهور والتبغ الأخرى، بالإضافة الهواتف المحمولة بأنواعها، والأحذية والأثاث المستورد.

سوق السيارات يتأثر بصورة مباشرة بسعر الدولار الجمركي

أكد اللواء حسين مصطفى، الخبير في سوق السيارات المصرية والمدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين، إن سعر الدولار الجمركي يرتبط بصورة مباشرة بـ اسعار السيارات في مصر سواء كانت جديدة أو مستعملة لذلك فإن تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤثر بشكل مباشر في اسعار السيارات حتى بعدما تدخل في الاعفاء الضريبي الكامل بداية شهر يناير من سنة 2019 لافتًا النظر إلى أن الاعفاءات الجمركية لن تحميها على الإطلاق من رفع اسعارها.

المدير السابق لرابطة المصنعين : اسعار السيارات في مصر سترتفع من 2-6 % في السوق المصري

وأضاف المدير السابق لرابطة المصنعين في تصريحات صحفية اليوم أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات في مصر سواء كانت الأوروبية أو غير الأوروبية بمقدار 2% للسيارات الأوروبية ومقدار6 % لجميع الشرائح الغير الأوروبية لأنه بعدما تقوم الدولة بعمل تقييم لجميع الرسوم التي يقوم بسدادها المستوردون للسيارات بناء على قاعدة الدولار الجمركي والشاملة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الجداول، ورسم التنمية بالإضافة لهامش الربح المقدرة كنسبة مئوية من سعر السيارة يجعلها ترتفع.

فئة واحدة من السيارات لن يزيد سعرها في 2019

وأشار اللواء مسطفى إلى أن هناك فئة واحدة من السيارات التي لن تتأثر بإرتفاع سعر الدولار الجمركي، وهي السيارات المجمعة محليًا بقرار صدر، اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 وهي السيارات المجمعة محليًا حيث تمكن الوكلاء المتخصصون في تجميع السيارات بالاحتفاظ باستيراد جميع قطع غيار، ومكونات تشغيل الخطوط الإنتاجية بقيمة الدولار الجمركي الغير حُر والذي قدره 16 جنيه.