كيف تقوم بتجديد وإعاده بناء سياره قديمه (كلاسيك)

هناك أشخاص كثيره تمتلك سيارات قديمه قد مر عليها الزمن او تريد شراء سيارة قديمه وتخوض مغامره تجديد السياره وتعيدها للحياه مره اخري هذا العمل بالفعل ممتع جداً للأشخاص التي تعشق السيارات رغم كونه مرهق جداً.

كي تقوم بإعاده بناء سياره قديمه لابد ان تتأكد من إمكانيه توفير قطع الغيار المطلوبه لهذه السياره بمعني ان تبدأ بفك اجزاء السياره الخارجيه مثل الأبواب ومحتوياتها ومثل الصالون ومحتوياته ومثل الحوض ومحتوياته المكونه من الموتور والفتيس ثم يتم تحديد اياً من صاج السياره الموجود بها اصبح متهالك وغير صالح للإستخدام مره اخري واياً منها يمكن اعاده ترميمه واستخدامه مره اخري.

اولاً الصاج:-

بالنسبه للأبواب والرفارف وجميع قطع الصاج اللي ممكن يتم فكها من السياره بالطبع توجد بها بارومه نتيجه لعوامل الزمان بالنسبه للقطع التي بها بارومه او خبطات ان كانت هذه القطع دي متوفره في السوق يفضل تغيرها بأخري سليمه وفي حاله ان كانت غير متوفره او بعض منها غير متوفر بيتم اعاده ترميمها عن طريق قطع المكان اللي فيه البارومه ولحام صاج جديد اخر في نفس المكان بنفس حجم القطع ثم نقوم بصنفره المكان دا بحيث يكون متساوي مع الصاج الاصلي الخاص بهذه القطعه وبيتم عزل مكان هذا اللحام او هذا الترميم من داخل القطعه اي من الخلف بماده عزل ومن افضل مواد العزل هذه ال ( برايمر او بلاك او ابوكسي ) وذلك حتي لاتتتأكل هذه الاماكن مره اخري ثم نقوم برد الخبطات الموجوده بهذه القطع واسترجعها لحالتها الاصليه

اما بالنسبه لشاسيه العربيه نفسه والصاج الثابت الذي يصعب فكه نظراً لكونه جزء لا يتجزء من هيكل السياره نقوم ايضاً بإعاده ترميم الاماكن التي بها تأكل من البارومه بنفس الطريقه التي تم شرحها سابقاً ومن الافضل عزل بطن السياره والأربع دورانات من الداخل لحمايتها من سريان البارمه فيها لاحقاً.

ثانياً الموتور والفتيس :-

بيتم الكشف عن الموتور والفتيس وإعاده اصلاح العيوب الموجوده بهم نتيجه الإستخدام السابق وفي حاله تلف الموتور او الفتيس بيتم استبادلهم بموتور وفتيس قادرين علي العمل وبيتم تغير جميع الكاوتشات والأولسيهات الموجوده بهم وذلك لاأنهم بالتأكيد قد تلفو نتيجه لطول عدم الإستخدام كما ينصح بتغيير جميع الزيوت الموجوده بيهم أيضاً وبيتم التأكد أنهم بيعملون بكفاءه لعدم الرجوع لهم مره اخري.

ثالثاً العفشه ونظام التعليق :-

تتكون عفشه السياره من ( أربع مساعدين

الكبالن الداخليه

الكبان خارجيه وذلك في حاله كون السياره جر امامي وكارونه وعمود كردان في حاله أنها دفع خلفي

جلب وكاوتشات

علبه دركسيون

قنطره اماميه

دونجل خلفي

سيرفو وماستر عجل

تيل فرامل امامي وخلفي

طنابير امامي وخلفي

بلي عجل امامي وخلفي

بارات علب الدريكسيون

بتعتبر نظام التعليق من أهم الاجزاء لأنها هي التي تعتمد عليها السياره في التحرك ويجب عدم التهاون وتغير كل قطعه بها غير مؤهله للإستخدام مره ثانيه بقطع اخري جديده لتوفير الراحه في إستخدام السياره وايضاً للحفاظ علي عوامل الامان.

رابعاً الرفايع وكماليات السياره:-

يعتبر هذا الشق من اهم البنود التي يجب الاهتمام بها في تجديد السيارات وذلك لأنه من خلالها سيتم تحديد مظهر السياره وتتمثل هذه الرفايع والكماليات في المصابيح الأماميه والخلفيه والإكصدامات والشبكه جميع الكماليات والإكسسوارت الأصليه للموديل لابد تركيبها وهي بحاله جيده وذلك للحصول علي رونق السياره الأصلي والأفضل ان لانتهاون في تركيب كل قطعه في مكانها كونها تفرق جداً في مظهر السياره خصوصاً السيارات القديمه حيث انها كانت تتميز بالنواكل الموجوده علي أجناب السياره والعلامات الأصليه التي توجد علي الشبكه الأماميه وعلي شنطه السياره التي توضح موديل وأسم ونوع السياره والمرايات الاصليه.

خامساً المقصوره الداخليه :-

يتم تجديد الفرش الداخلي المتهالك او استبداله بأخر جديد والأهتمام بتنظيف وتجديد التابلوه ووضع كل ازراره في مواضعها ومن الافضل عدم إضافه تعديلات علي الصالون مثال استبدال قطع منه يصعب وجودها بقطع تخص سيارات اخري ولذلك من الافضل وضع القطع الاصليه للسياره لأن المقصوره الداخليه كلما كانت علي وضعيتها الأصليه كلما كان رونق السياره افضل بكثير.

بعد إتمام هذه الخطوات والتأكد من سلامه الموتور والفتيس ونظام التعليق (العفشه) وبعد إتمام اعمال تجديد وترميم الصاج الخاص بالسياره يتم ادخالها للطلاء ونراعي تنظيف السياره جيدا حتي لا تختلط شوائب مع الطلاء وبعد إتمام عمليه الطلاء الان اصبحت السياره جاهزه لمرحله التقفيل وتتمثل هذه المرحله كما ذكرنا سابقاً في وضع كل القطع الأصليه في أماكنها الخاصه بها والاهتمام باستخدام الكلبسات البلاستيك في تثبيت القطع في الصاج بلاً من المسمامير وذللك لا المسامير التي تغرز في الصاج لأنها من العوامل الأساسيه في سريان البارومه والصدأ في الصاج ولذك ينصح بإستخدام الكلبسات البلاستيك والأن انت قد إنتهيت من إعاده ترميم وبناء وتجديد سياراتك القديمه بشكل صحيح ونتمني لكم قياده ممتعه والإستمتاع بإسترجاع التاريخ مره اخري.

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