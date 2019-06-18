تقرير عن تويوتا كورولا ٢٠٢٠ – عيوب ومميزات وشرح فئاتها

أطلقت شركة تويوتا جيلها الثاني عشر من طراز كورولا موديل ٢٠٢٠، تُعد شركة تويوتا الأكثر مبيعاً وإنتشاراً في العالم كما أنها تحذو بتاريخ عريق ومُشرف في مجال السيارات وبالنظر لكورولا الجديده نشعر وكأن الشركة العريقه ارادات ان تضيف فصل كبير في قصة نجاحها بإصدار هذه الايقونه بهذا الشكل حيث أنها طات طابع عصري مميز جداً وشكل أنيق و جذاب يُناسب جميع الفئات من المستخدمين.

أولاً الشكل الخارجي:-

بداية من مقدمة السيارة إلي أخرها نجد الخطوط الإنسيابيه التي تضيف إليها شخصية جديده حيث أن الشبكة الأماميه كبيرة الحجم أسفل الإكصدام تلتف حولها حليات من النيكل كروم بالإضافه إلي المصابيح الأماميه والخلفيه المستطليه ذات الحواف المدببه التي تعطيها طابع إنسيابي كما انها تحتوي علي خطوط من النيكل كروم بداخلها ممتده خارجها ساريه علي الإكصدام الأمامي وفي الخلف نجدها ايضاً بداخل المصابيح وساريه خارجها علي غطاء الشنطه ، وقد تم تزويدها بمرايا جانبيه معلقه بشكل رأسي بالإضافه إلي الخطوط الجانبيه التي تعطيها مظهر راقي جداً.

ثانياً الأبعاد :-

١- الطول : يبلغ طولها ٤٦٣٠مم بزياده عن الجيل الإحدي عشر ب ١٠مم

٢- العرض : يبلغ عرضها ١٧٨٠مم بزياده عن الجيل الإحدي عشر ب ٥مم

٣- الإرتفاع : يبلغ إرتفاعها ١٤٣٥ وهنا ينقص الإرتفاع عن الجيل الإحدي عشر أي الحيل الذي يسبقها ب ٥مم

٤- الوزن : يبلغ وزنها ١٨٠٠ كجم

ثالثاً الفئات المطروحه للسياره:-

تم طرح عدد أربع فئات لكرولا الجديده وهم :

بيزيك – Basic

ستاندرد – standard

فُل أوبشن – Full option

هاي لاين – High line

يضم الأربع فئات هذه المميزات التي تتمثل في ( تكيف – باور ستيرينج كهرباء – ٤زجاج أمامي – عجلة قياده جلد متعدده المهام – مصابيح أماميه وخلفيه بنظام Daylight – زجاج ملون – شاشة عدادات ذات قياس ٤.٢ بوصة )

وتزيد فئتي ال فُل أوبشن والهاي لاين عن فئتي البيزيك والإستاندرد بالمميزات الأتيه ( فتحة السقف لأول مره منذ عام ٢٠١٣ – حساس مطر – حساسات ركن أماميه وخلفيه – تكيف هواء مزدوج الأماكن – شاشة عدادات ٧ بوصه – مصابيح LED – نظام تشغيل بدون مفتاح – كاسيت بشاشة ٨ بوصه – كاميرا خلفيه – مرايه صالون تعتيم – رشاشات أماميه للمصابيح ) كما انه تنفرد فئه الهاي لاين بميزه الإطارات والحنوط قياس ١٧

رابعاً المحرك ومنظومه الجر :-

تم طرح كورولا ٢٠٢٠ بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي ٤سلندرات وبقوة ١٢٠ حصان عند ٦٠٠٠ لفه/الدقيقه وعزم ١٥٤ نيوتن عند ٥٢٠٠ لفه/الدقيقه، وهي نفس مواصافات المحرك الخاص بالحسل السابق كما أنها تحتوي علي ناقل حركة طراز CVT.

خامساً تجهيزات الأمان :-

تتمثل وسائل الأمان داخل هذا الطراز في :-

وسائد هوائيه، مظام منع إنغلاق المكابح، توزيع قوة الكبح إلكترونياً، مساعد إنطلاق المنحدرات بينما تزيد فئه الهاي لاين عن باقي الفئات بوسائد هواء جانبيه وأخري ستائريه

سادساً أهم المميزات والعيوب في كورولا الجديده :-

١-أهم المميزات : أكثر مايميز هذا الطراز هي العفشه الخلفيه متعددة الوصلات، إضافة نظام الثبات الإلكتروني وزجاج خلفي كهرباء إلي الفئه الأولي وأخيراً التصميم العصري المميز.

٢- أكثر مايعييها : من أكثر عيوب كورولا الجديده عدم إكتمال الوسائد الهوائيه إلا في أعلي فئه فقط و إستخدام المحرك القديم بقوة ١٢٠ حصان بدلاً من ١٣٨ حصان بالإضافه إلي إرتفاع أسعار الفئه الثالثه والرابعه وأيضاً التفاوت الكبير بين أسعار الفئات.

سابعاً الأسعار التقريبيه للفئات:-

الفئه الأول (بيزيك) : سعرها حوالي ٣٢٥٠٠٠ جنيه مصري

الفئه الثانية (ستاندرد) : سعرها حوالي ٣٦٢٠٠٠ جنيه مصري

الفئه الثالثة (فُل أوبشن) : سعرها حوالي ٤١٩٠٠٠ جنيه مصري

الفئه الأول (هاي لاين) : سعرها حوالي ٤٦٩٠٠٠ جنيه مصري.

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