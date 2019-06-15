تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

تُعتبر المساعدين من أهم القطع الموجوده في السيارات حيث انها تقوم علي امتصاص أكبر قدر ممكن الصدمات ومنع توصليها لهيكل السياره أثناء السير، توجد المساعدين الكويل أوڤر مُنذ الستينات ولكن كانت تعمل بشكل بدائي جداً ليس يمُت للجيل الجديث منها بشئ ومنُذُ حوالي أربعة عشر عاماً أي مُنذُ عام ٢٠٠٥ تم ظهور الجيل الجديد منها وهو ماسوف نتحدث عنه

اولاً تعريف المساعدين الكويل أوڤر (الإسبور)

هذا الجيل من المساعدين يمكنك من خلاله التحكم في مستوي إرتفاع او إنخفاض السيارة عن الأرض كما أنه يتميز بالثبات العالي جداً أثناء القيادة حيث أن أدائه رياضي جداً ويوجد بعض من هذا النوع من المساعدين يحتوي علي نظام السوفت والهارد أي التحكم في درجة النشفان حيث ان الاداء الطبيعي للمساعدين الاسبور عموماً هو النشفان ولأن بعض مستخدمي السيارات لديهم مخاوف من استخدام هذا النوع وذلك لزيادة نشفان الأداء عن الطبيعي فقد تم اضافه هذا الإختيار في المساعدين حتى تتمكن من التحكم في درجه نشفان المساعد عن طريق بكره سهلة الإستخدام موجودة أعلي كل مساعد ويمكن أيضاً إستخدام هذه البكره دون فك المساعدين من السيارة ومكانها موجود كما موضح بالصوره التالية

ثانياً العيوب والمميزات

يتميز هذا النوع من المساعدين بكثير من المميزات كما أنه ايضاً له عيوبه، وتعتبر أهم مميزاته أنه قادر على إعطاء أداء رياضي جداً للسيارة وإضافة طعم جديد للقيادة خصوصاً في الطرق المفتوحة كما أنه يمكن من خلاله التحكم في الإرتفاع عن طريق الكويل الموجود أسفل السوستة أو أعلى الكعب الخاص بالمساعد

ويمكنك عمل هذا يدوياً في المنزل دون الحاجة إلي الذهاب لورش الصيانة عن طريق المفتاح الموجود مع الملحقات، كما يوجد في بعض موديلات هذه المساعدين نوع تحتوي البطاحه الأمامية له بها مساحة لتحريكها كي تتمكن من قلب الإطارات عند ظبط الزوايا وذلك لأنه في بعض السيارات عند عمل المساعدين على اقل مستوى من الارتفاع يحدث احتكاك بين جسم السيارة وبين الإطارات مما قد يؤدي إلى انفجارها او تأكلها ولذلك يمكنك من خلال ما يسمى بـ البطاحات الكامبر قلب الإطارات إلي هذا الشكل التالي :-

ويكون هذا هو شكل البطاحه التي تسمى بالكامبر حيث أننا نلاحظ أنه يمكن عن طريق المسامير الموجوده بها تحريكها يميناً او يساراً حتي نصل الي الشكل المطلوب كما موضح في الصورة السابقة

ومن عيوب هذا النوع هو أنه يكون أنشف نسبياً من النوع الطبيعي الذي تحمله السيارة من المصنع حتى وإن كان به وضع السوفت والهارد والسبب في هذا هو تحقيق أكبر قدر من الثبات كما أنه من عيوبه أيضاً صعوبة إستخدامه في الطرق التي بها تكسير والطرق الغير ممهدة حيث أنك سوف تشعر بكل شئ تمر عليه السياره حتي وإن كان القليل من الحصى.

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