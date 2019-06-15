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تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

كتب محمد أشرف سيدفي آخر تحديث
تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

تُعتبر المساعدين من أهم القطع الموجوده في السيارات حيث انها تقوم علي امتصاص أكبر قدر ممكن الصدمات ومنع توصليها لهيكل السياره أثناء السير، توجد المساعدين الكويل أوڤر مُنذ الستينات ولكن كانت تعمل بشكل بدائي جداً ليس يمُت للجيل الجديث منها بشئ ومنُذُ حوالي أربعة عشر عاماً أي مُنذُ عام ٢٠٠٥ تم ظهور الجيل الجديد منها وهو ماسوف نتحدث عنه

اولاً تعريف  المساعدين الكويل أوڤر (الإسبور)

تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

هذا الجيل من المساعدين يمكنك من خلاله التحكم في مستوي إرتفاع او إنخفاض السيارة عن الأرض كما أنه يتميز بالثبات العالي جداً أثناء القيادة حيث أن أدائه رياضي جداً ويوجد بعض من هذا النوع من المساعدين يحتوي علي نظام السوفت والهارد أي التحكم في درجة النشفان حيث ان الاداء الطبيعي للمساعدين الاسبور عموماً هو النشفان ولأن بعض مستخدمي السيارات لديهم مخاوف من استخدام هذا النوع وذلك لزيادة نشفان الأداء عن الطبيعي فقد تم اضافه هذا الإختيار في المساعدين حتى تتمكن من التحكم في درجه نشفان المساعد عن طريق بكره سهلة الإستخدام موجودة أعلي كل مساعد ويمكن أيضاً إستخدام هذه البكره دون فك المساعدين من السيارة ومكانها موجود كما موضح بالصوره التالية

تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

ثانياً العيوب والمميزات

يتميز هذا النوع من المساعدين بكثير من المميزات كما أنه ايضاً له عيوبه، وتعتبر أهم مميزاته أنه قادر على إعطاء أداء رياضي جداً للسيارة وإضافة طعم جديد للقيادة خصوصاً في الطرق المفتوحة كما أنه يمكن من خلاله التحكم في الإرتفاع عن طريق الكويل الموجود أسفل السوستة أو أعلى الكعب الخاص بالمساعد

تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

ويمكنك عمل هذا يدوياً في المنزل دون الحاجة إلي الذهاب لورش الصيانة عن طريق المفتاح الموجود مع الملحقات، كما يوجد في بعض موديلات هذه المساعدين نوع تحتوي البطاحه الأمامية له بها  مساحة لتحريكها كي تتمكن من قلب الإطارات عند ظبط الزوايا وذلك لأنه في بعض السيارات عند عمل المساعدين على اقل مستوى من الارتفاع يحدث احتكاك بين جسم السيارة وبين الإطارات مما قد يؤدي إلى انفجارها او تأكلها ولذلك يمكنك من خلال ما يسمى بـ البطاحات الكامبر قلب الإطارات إلي هذا الشكل التالي :-

تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

ويكون هذا هو شكل البطاحه التي تسمى بالكامبر حيث أننا نلاحظ أنه يمكن عن طريق المسامير الموجوده بها تحريكها يميناً او يساراً حتي نصل الي الشكل المطلوب كما موضح في الصورة السابقة

تعريف المساعدين الكويل اوڤر Coilovers والفرق بينها وبين العاديه

ومن عيوب هذا النوع هو أنه يكون أنشف نسبياً من النوع الطبيعي الذي تحمله السيارة من المصنع حتى وإن كان به وضع السوفت والهارد والسبب في هذا هو تحقيق أكبر قدر من الثبات كما أنه من عيوبه أيضاً  صعوبة إستخدامه في الطرق التي بها تكسير والطرق الغير ممهدة حيث أنك سوف تشعر بكل شئ تمر عليه السياره حتي وإن كان القليل من الحصى.

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عن الكاتب

محمد أشرف سيد

كاتب بموقع نجوم مصريه وحاصل علي ليسانس حقوق جامعه القاهره هوايتي المفضله هي السيارات اعشق السيارات القديمه واقوم بترميمها واعادتها مره اخري للحياه وايضاً تعديل السيارات عموماً كما انني احب الكتابه.

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