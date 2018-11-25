اسعار تجديد الرخصة واستخراج الرخصة للسيارات في مصر 2018

يتساءل عدد كثير من الناس عن اسعار تجديد الرخصة لعام 2018 واستخراج رخصة جديدة، خاصة بعد موافقة مجلس النواب في وقت سابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتم فئة تعديل لأحكام القانون رقم 147 لعام 1984م، ويتضمن التعديل المقدم بفرض زيادة رسوم لتنمية الموارد المالية للدولة، وشملت الزيادة 20 خدمة مختلفة من بينها خدمة تجديد واستخراج تراخيص السيارات.

وكان المشروع المقدم قد تضمن أكثر من سعر لرسوم استخراج وتجديد تراخيص السيارات، وجاءت نسب الرسوم بأسعار مختلفة، كل سيارة حسب سعة المحرك الخاص بها وكمية اللترات التي يستوعبها من الوقود، وننشر لكم الأسعار بالتفصيل في هذا المقال، كما جاءت.

أسعار تجديد الرخصة واسعار استخراج رخصة جديدة.

استخراج رخصة جديدة للسيارات الخاصة

1 – 0,25% من إجمالي سعر السيارة التي لا يزيد سعة محركها عن 1330 سم مكعب.

2 – 1% من اجمالي سعر السيارة التي يزيد سعة محركها عن 1330 ولكن لا يتجاوز 1630 سم مكعب.

3 – 1,75% من إجمالي سعر السيارة التي يزيد سعة المحرك الخاص بها عن 1630 ولا يزيد عن 2030 سم مكعب.

4 – 2,5% من إجمالي سعر السيارة التي يزيد سعة المحرك الخاص بها عن 2030 سم مكعب.

ملاحظة مهمة

السيارات المستوردة يتم احتساب الرسوم على أساس قيمة السيارة مضاف اليها الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى.

أما السيارات المحلية يتم احتساب قيمة الرسوم عليها وفقا لقوائم يصدرها وزير المالية بعد الرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة.





اسعار تجديد الرخصة للسيارات الخاصة

1 – مبلغ 255 للسيارات التي لا يزيد سعة المحرك الخاص بها عن 1030 سم مكعب.

2 – مبلغ 350 للسيارات التي يزيد سعة المحرك الخاص بها عن 1030 ولا يتجاوز 1330 سم مكعب.

3 – مبلغ 750 جنيها للسيارات التي تزيد سعة المحرك الخاص بها عن 1330 سم مكعب ، ولا يتخطى 1630



4 – مبلغ 3000 جنيها للسيارات التي يزيد سعة المحرك الخاص بها عن 1630 ولا يتجاوز 2030 سم مكعب، ويتم تخفيض هذه الرسوم بقيمة

10% كل عام وذلك ابتداء من العام الذي صنعت فيه السيارة، والحد الادني للتخفيض هو 800 جنية.

5 – نسبة 2.5% من سعر السيارة، للسيارات التي يزيد سعة المحرك الخاص بها عن 2030، وبحد ادنى 2000 جنيه، ويتم تخفيض الرسوم بنسبة 10% علي كل عام منذ أن صنعت السيارة.

ملحوظه هامه

يتم التخفيض من قيمة الرسوم بنسبة 50% وذلك للسيارات التي مر علي تصنيعها مدة 15 عام.







أسعار رخصة القيادة مركبات النقل السريع

1- سعر رخصة قيادة خاصة 10 سنوات 300 جنية

2 – سعر رخصة القيادة المهنة ” اولي، ثانية، ثالثة” 200 جنيه

3 – سعر رخصة دراجة بخارية أو معلم قيادة أو قيادة للتجربة 100 جنيه.



4 – سعر الرخصة المؤقتة للتعليم 100 جنيه.

5 – سعر رخصة قيادة جرار زراعي 50 جنيه



سعر ورسوم استخراج بدل تالف أو بدل فاقد الرخصة و

يتم فرض رسوم على استخراج بدل تالف للرخصة أو بدل فاقد، لرخصة قيادة النقل السريع، في حالة فقدانها أو تلفها، وتقدر هذا الرسوم بمبلغ 100 جنية فقط.

كانت هذه هي أسعار تجديد الرخصة للسيارات في مصر الاي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل في حالة وجود أي مستجدات بهذا الخصوص.