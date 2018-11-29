بعد إلغاء جمارك السيارات في مصر تعرف على أرخص سيارات في مصر حتى الآن، بعد استقرار أسعار الدولار لمدة 11 شهر والذي يبحث المستوردين على استيراد سيارات جديدة وبأسعار متناول للجميع، وتكون بأرخص سعر لها، وتكون مناسبة له، وخاصة أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه المصري، وكذلك ارتفاع قطع الغيار بشكل كبير.

أرخص سيارات في مصر حالياً والتي لا تتجاوز 170 ألف جنيه

تراجعت أسعار السيارات في الفترة الأخيرة بعد تراجع سعر الدولار وأدى ذلك إلى تراجع كبير في سعر السيارات المستوردة والمصرية وهذا خلال الشهر الحالي نوفمبر 2018، لذلك نحاول أن نقوم بتجميع كل أنواع السيارات التي لم تتجاوز 170 ألف جنيه .

أرخص 5 سيارات في مصر حتى الآن

م نوع السيارة العلامة التجارية سعة المحرك موديل مواصفات أخرى السعر الرسمي 1 فيورينو فيات 1360 سي سي 2018 – 108000 جنيه 2 سينوفا A1 شركة بايك الصينية 1300 سي سي 2018 مانيوال/ هاتشباك 157000 جنيه 3 جيلي باندينو 2018 GB جيلي 1300 سي سي 2018 مانيوال 124500 جنيه 1500 سي سي 2016 الأتوماتيك 137500 جنيه 4 اكس باندينو 1500 سي سي 2016 تم ايقاف تصنيعها في الوقت الحالي واخر سنة لصناعتها هي 2016 مانيوال 126500 جنيه 5 شيفروليه N300 شيفروليه 1500 سي سي 2018 مانيوال 170,250 جنيه

إلغاء الجمارك على السيارات الأوربية في عام 2019 (تحديث)

والجدير بالذكر أنه سوف يتم إلغاء الجمارك على السيارات أوربية الصنع فقط بداية العام القادم 2019، بعد تنفيذ الاتفاقية وتطبيق النسب المنصوص عليها في الجداول التابعة للاتفاقية، وتنص الاتفاقية على تخفيض نسبة 10% من كل عام حتى تصل إلى نسبة 0% (إلغاء الجمارك) في حلول سنة 2019 القادمة، وقد قامت مصر بتأجيل عامين سابقين أدت إلى جعل خصم إجمالي 30% من الجمارك بحلول العام الجديد 2019 على جميع أسعار السيارات الأوربية فقط.