رنج روفر ايفوك تتميز بتصميم مختلف ومتميز عن باقي السيارات، فأطلاله رنج روفر تستهوي الكثير من عشاق السيارات الحديثة والفخمة، حيث حققت مبيعات في اكثر من 120 دولة منذ إطلاق رنج روفر عام 2011، وقد تم تطوير السيارة لتكون صديقة للبيئة، وتوفير استهلاك الوقود مع تقوية محركها، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة شراء سيارة رنج روفر ثم تليها المغرب والسعودية، ومن أسباب نجاح السيارة هو مشاركة اكثر من 2000 مهندس في تصميم سيارات رنج روفر لتحقق المنافسة القوية بين السيارات الأخري، كما حصدت ايفوك على جوائز عالمية كبيرة مما جعلها تشعر بالفخر أمام منافسيها، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم مواصفات وأسعار سيارة رنج روفر ايفوك في مصر بالتفصيل.
سعر ومواصفات رنج روفر ايفوك
الجدول التالي يوضح سعر رنج روفر ايفوك في مصر
|موديل لاند روفر ايفوك
|مواصفات السيارة
|محرك السيارة
|سعر لاند روفر
|لاند روفر ديسكفري 2017
|اتوماتيك / HSE
|2000
|1,625,000 جنيه
|لاند روفر ديسكفري 2017
|اتوماتيك / Sport Luxury
|2000
|1,890,000 جنيه
|لاند روفر رنج روفر ايفوك 2017
|اتوماتيك / HSE Dynamic
|2000
|2,100,000 جنيه
|لاند روفر رنج روفر ايفوك 2017
|اتوماتيك / كوبيه
|2000
|2,250,000 جنيه
|لاند روفر فيلار 2018
|اتوماتيك / 4WD
|2000
|2,950,000 جنيه
|لاند روفر ديسكفري 2017
|اتوماتيك / New Shape 7 Seats
|3000
|3,100,000 جنيه
|لاند روفر رنج روفر سبورت 2017
|جميع الكماليات / اتوماتيك
|5000
|3,690,000 جنيه
|لاند روفر فيلار 2018
|اتوماتيك / جميع الكماليات
|3000
|3,950,000 جنيه
|لاند روفر رنج روفر فوج 2017
|اتوماتيك
|3000
|4,450,000 جنيه
صور رنج روفر ايفوك
إليكم صور سيارت رنج روفر ايفوك بمختلف الموديلات.
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سيارة رنج روفر
تعتبر صناعة السيارة رنج روفر بريطانية الصنع، وهى اول سيارة رباعية ظهرت بعد الجيب الأمريكية، وكان الشرق الأوسط في استقبال السيارة؟، وهذا يرجع الى البيئة الصحراوية التي تصلح سيارة رنج روفر لها في ذلك الوقت.
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