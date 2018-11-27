رنج روفر ايفوك تتميز بتصميم مختلف ومتميز عن باقي السيارات، فأطلاله رنج روفر تستهوي الكثير من عشاق السيارات الحديثة والفخمة، حيث حققت مبيعات في اكثر من 120 دولة منذ إطلاق رنج روفر عام 2011، وقد تم تطوير السيارة لتكون صديقة للبيئة، وتوفير استهلاك الوقود مع تقوية محركها، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة شراء سيارة رنج روفر ثم تليها المغرب والسعودية، ومن أسباب نجاح السيارة هو مشاركة اكثر من 2000 مهندس في تصميم سيارات رنج روفر لتحقق المنافسة القوية بين السيارات الأخري، كما حصدت ايفوك على جوائز عالمية كبيرة مما جعلها تشعر بالفخر أمام منافسيها، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح لكم مواصفات وأسعار سيارة رنج روفر ايفوك في مصر بالتفصيل.

سعر ومواصفات رنج روفر ايفوك

الجدول التالي يوضح سعر رنج روفر ايفوك في مصر

موديل لاند روفر ايفوك مواصفات السيارة محرك السيارة سعر لاند روفر لاند روفر ديسكفري 2017 اتوماتيك / HSE 2000 1,625,000 جنيه لاند روفر ديسكفري 2017 اتوماتيك / Sport Luxury 2000 1,890,000 جنيه لاند روفر رنج روفر ايفوك 2017 اتوماتيك / HSE Dynamic 2000 2,100,000 جنيه لاند روفر رنج روفر ايفوك 2017 اتوماتيك / كوبيه 2000 2,250,000 جنيه لاند روفر فيلار 2018 اتوماتيك / 4WD 2000 2,950,000 جنيه لاند روفر ديسكفري 2017 اتوماتيك / New Shape 7 Seats 3000 3,100,000 جنيه لاند روفر رنج روفر سبورت 2017 جميع الكماليات / اتوماتيك 5000 3,690,000 جنيه لاند روفر فيلار 2018 اتوماتيك / جميع الكماليات 3000 3,950,000 جنيه لاند روفر رنج روفر فوج 2017 اتوماتيك 3000 4,450,000 جنيه

صور رنج روفر ايفوك

إليكم صور سيارت رنج روفر ايفوك بمختلف الموديلات.

أخبار السيارات

سيارة رنج روفر

تعتبر صناعة السيارة رنج روفر بريطانية الصنع، وهى اول سيارة رباعية ظهرت بعد الجيب الأمريكية، وكان الشرق الأوسط في استقبال السيارة؟، وهذا يرجع الى البيئة الصحراوية التي تصلح سيارة رنج روفر لها في ذلك الوقت.