أسعار ومواصفات بروتون ساجا 2019 فى مصر

، تحديث:
أسعار ومواصفات بروتون ساجا 2019 فى مصر

بروتون ساجا، واحدة من أكثر طرازات العملاق الماليزى الشهير بروتون والتى حققت نجاحات كبيرة كونها سيارة سيدان متوسطة الحجم من الفئة الإقتصادية ، والتى تحقق متطلبات شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة الشباب ، واليوم تطل علينا بروتون ساجا 2019 فى مصر بنسختها المعدله والتى سنتعرف عليها تفصيليا والتجهيزات المختلفه التى تقدم بها فى السوق المحلى المصرى .

تعتمد بروتون ساجا 2019 فى نسختها المعدله على محرك بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1500 سى سى حيث يستطيع أن يولد قوة قدرها 94 حصانا ، والذى يمكن السيارة من التسارع من 0 الى 100 كم 13 ثانيه للنسخه المزوده بناقل حركة يدوى ، بينما يصل التسارع فى النسخه المزوده بناقل حركه الى خلال 14.5 ثانية ، وتصل السرعة القصوى للسيارة فى النسخه المزودة بناقل حركة يدوى نحو 160 كم/ الساعة ، بينما تصل فى النسخة المزودة بناقل حركة الى الى 155 كم / الساعة ، كما تتميز بروتون ساجا 2019 بإستهلاك وقود متميز ففى النسخة المزودة بناقل حركة يدوى فإن متوسط إستهلاك الوقود عند 90 كم / الساعة يبلغ نحو 5.9 لتر / 100 كم ، بينما يلغ متوسط إستهلاك الوقود فى النسخه المزوده بناقل حركة الى نحو 6.5 لتر /  100 كم .

وتتميز بروتون ساجا 2019 بأبعاد تبلغ نحو 4278 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1680 ملم وإرتفاعا يبلغ نحو 1520 ملم مع قاعدة عجلات تصل الى 2465 ملم ، كما تتميز السيارة بسعة صندوق خلفى للامتعة  يبلغ نحو 413 لتر بالإضافة أيضا لسعة خزان وقود نحو 40 لتر .

وتتوفر بروتون ساجا 2019 محليا بنسختين من التجهيزات المختلفة :

موصفات وتجهيزات بروتون ساجا 2019 مانوال

  • عجلات سبائكية قياس 14 بوصة
  • مرايات جانبية كهربائيه
  • مصابيح ضباب أمامية
  • إضائة ليد خلفية
  • سبويلر خلفى
  • إشارات ليد مدمجة بالمرايات الجانبية
  • فرش قماش
  • إمكانية تعديل إرتفاع مقعد السائق
  • مخرج طاقة 12 فولت
  • مكيف هواء
  • غلق مركزى للأبواب
  • نوافذ كهربائية
  • حساسات ركن خلفية
  • عجلة قيادة متعددة المهام
  • وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى
  • أنظمة فرامل ABS + EBD
  • إيموبيلايزر ضد السرقه
  • USB + AUX + MP3
  • 4 سماعات

مواصفات بروتون ساجا 2019 أوتوماتيك

  • جميع ما سبق بالإضافة الى ناقل حركة الى CVT

 

وتتوفر بروتون ساجا 2019 فى مصر بعدة ألوان مختلفة كالأتى :-

  • أزرق – أحمر – فضى – رمادى فاتح – أبيض – أسود

كما تتوفر السيارة محليا بالأسعار الأتية :-

  • مانوال : 184,900 جنيه مصرى
  • أوتوماتيك : 194,900 جنيه مصرى

وتتمتع بروتون ساجا 2019 بضمان محلى لمدة ثلاث سنوات أو  100,000 كم أيهما أقرب




     