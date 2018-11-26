أسعار ومواصفات بروتون ساجا 2019 فى مصر

بروتون ساجا، واحدة من أكثر طرازات العملاق الماليزى الشهير بروتون والتى حققت نجاحات كبيرة كونها سيارة سيدان متوسطة الحجم من الفئة الإقتصادية ، والتى تحقق متطلبات شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة الشباب ، واليوم تطل علينا بروتون ساجا 2019 فى مصر بنسختها المعدله والتى سنتعرف عليها تفصيليا والتجهيزات المختلفه التى تقدم بها فى السوق المحلى المصرى .

تعتمد بروتون ساجا 2019 فى نسختها المعدله على محرك بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1500 سى سى حيث يستطيع أن يولد قوة قدرها 94 حصانا ، والذى يمكن السيارة من التسارع من 0 الى 100 كم 13 ثانيه للنسخه المزوده بناقل حركة يدوى ، بينما يصل التسارع فى النسخه المزوده بناقل حركه الى خلال 14.5 ثانية ، وتصل السرعة القصوى للسيارة فى النسخه المزودة بناقل حركة يدوى نحو 160 كم/ الساعة ، بينما تصل فى النسخة المزودة بناقل حركة الى الى 155 كم / الساعة ، كما تتميز بروتون ساجا 2019 بإستهلاك وقود متميز ففى النسخة المزودة بناقل حركة يدوى فإن متوسط إستهلاك الوقود عند 90 كم / الساعة يبلغ نحو 5.9 لتر / 100 كم ، بينما يلغ متوسط إستهلاك الوقود فى النسخه المزوده بناقل حركة الى نحو 6.5 لتر / 100 كم .

وتتميز بروتون ساجا 2019 بأبعاد تبلغ نحو 4278 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1680 ملم وإرتفاعا يبلغ نحو 1520 ملم مع قاعدة عجلات تصل الى 2465 ملم ، كما تتميز السيارة بسعة صندوق خلفى للامتعة يبلغ نحو 413 لتر بالإضافة أيضا لسعة خزان وقود نحو 40 لتر .

وتتوفر بروتون ساجا 2019 محليا بنسختين من التجهيزات المختلفة :

موصفات وتجهيزات بروتون ساجا 2019 مانوال

عجلات سبائكية قياس 14 بوصة

مرايات جانبية كهربائيه

مصابيح ضباب أمامية

إضائة ليد خلفية

سبويلر خلفى

إشارات ليد مدمجة بالمرايات الجانبية

فرش قماش

إمكانية تعديل إرتفاع مقعد السائق

مخرج طاقة 12 فولت

مكيف هواء

غلق مركزى للأبواب

نوافذ كهربائية

حساسات ركن خلفية

عجلة قيادة متعددة المهام

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى

أنظمة فرامل ABS + EBD

إيموبيلايزر ضد السرقه

USB + AUX + MP3

4 سماعات

مواصفات بروتون ساجا 2019 أوتوماتيك

جميع ما سبق بالإضافة الى ناقل حركة الى CVT

وتتوفر بروتون ساجا 2019 فى مصر بعدة ألوان مختلفة كالأتى :-

أزرق – أحمر – فضى – رمادى فاتح – أبيض – أسود

كما تتوفر السيارة محليا بالأسعار الأتية :-

مانوال : 184,900 جنيه مصرى

أوتوماتيك : 194,900 جنيه مصرى

وتتمتع بروتون ساجا 2019 بضمان محلى لمدة ثلاث سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب