أسعار ومواصفات بروتون ساجا 2019 فى مصر

بروتون ساجا، واحدة من أكثر طرازات العملاق الماليزى الشهير بروتون والتى حققت نجاحات كبيرة كونها سيارة سيدان متوسطة الحجم من الفئة الإقتصادية ، والتى تحقق متطلبات شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة الشباب ، واليوم تطل علينا بروتون ساجا 2019 فى مصر بنسختها المعدله والتى سنتعرف عليها تفصيليا والتجهيزات المختلفه التى تقدم بها فى السوق المحلى المصرى .
تعتمد بروتون ساجا 2019 فى نسختها المعدله على محرك بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1500 سى سى حيث يستطيع أن يولد قوة قدرها 94 حصانا ، والذى يمكن السيارة من التسارع من 0 الى 100 كم 13 ثانيه للنسخه المزوده بناقل حركة يدوى ، بينما يصل التسارع فى النسخه المزوده بناقل حركه الى خلال 14.5 ثانية ، وتصل السرعة القصوى للسيارة فى النسخه المزودة بناقل حركة يدوى نحو 160 كم/ الساعة ، بينما تصل فى النسخة المزودة بناقل حركة الى الى 155 كم / الساعة ، كما تتميز بروتون ساجا 2019 بإستهلاك وقود متميز ففى النسخة المزودة بناقل حركة يدوى فإن متوسط إستهلاك الوقود عند 90 كم / الساعة يبلغ نحو 5.9 لتر / 100 كم ، بينما يلغ متوسط إستهلاك الوقود فى النسخه المزوده بناقل حركة الى نحو 6.5 لتر / 100 كم .
وتتميز بروتون ساجا 2019 بأبعاد تبلغ نحو 4278 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1680 ملم وإرتفاعا يبلغ نحو 1520 ملم مع قاعدة عجلات تصل الى 2465 ملم ، كما تتميز السيارة بسعة صندوق خلفى للامتعة يبلغ نحو 413 لتر بالإضافة أيضا لسعة خزان وقود نحو 40 لتر .
وتتوفر بروتون ساجا 2019 محليا بنسختين من التجهيزات المختلفة :
موصفات وتجهيزات بروتون ساجا 2019 مانوال
- عجلات سبائكية قياس 14 بوصة
- مرايات جانبية كهربائيه
- مصابيح ضباب أمامية
- إضائة ليد خلفية
- سبويلر خلفى
- إشارات ليد مدمجة بالمرايات الجانبية
- فرش قماش
- إمكانية تعديل إرتفاع مقعد السائق
- مخرج طاقة 12 فولت
- مكيف هواء
- غلق مركزى للأبواب
- نوافذ كهربائية
- حساسات ركن خلفية
- عجلة قيادة متعددة المهام
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى
- أنظمة فرامل ABS + EBD
- إيموبيلايزر ضد السرقه
- USB + AUX + MP3
- 4 سماعات
مواصفات بروتون ساجا 2019 أوتوماتيك
- جميع ما سبق بالإضافة الى ناقل حركة الى CVT
وتتوفر بروتون ساجا 2019 فى مصر بعدة ألوان مختلفة كالأتى :-
- أزرق – أحمر – فضى – رمادى فاتح – أبيض – أسود
كما تتوفر السيارة محليا بالأسعار الأتية :-
- مانوال : 184,900 جنيه مصرى
- أوتوماتيك : 194,900 جنيه مصرى
وتتمتع بروتون ساجا 2019 بضمان محلى لمدة ثلاث سنوات أو 100,000 كم أيهما أقرب
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