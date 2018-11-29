أسعار ومواصفات بروتون إكسورا 2019 فى مصر

بروتون إكسورا 2019 ، السيارة العائلية من الصانع الماليزى الشهير بروتون والتى تتميز بتصميم رياضى جذاب وتجهيزات متطورة بالإضافة الى الميزة الرئيسية التى تتمتع بها بروتون إكسورا وهى إتساعها لعدد سبع ركاب كونها سيارة عائلية ، وسنتعرف سويا على المواصفات الفنية الخاصة ببروتون إكسورا 2019 فى مصر ، بالإضافة الى التجهيزات المختلفة التى تتمتع بها والأسعار المحلية الخاصة بالسوق المصرى .

تعتمد بروتون إكسورا 2019 فى مصر على محرك توربينى بنزين مكون من أربعة إسطوانات وسعة 1600 سى سى يستطيع أن يولد قوة قدرها 138 حصانا ، والذى يمكن السيارة من الوصول الى سرعة قصوة تبلغ نحو 185 كم / الساعة ، بالإضافة الى تسارع من 0 الى 100 كم / الساعة فى خلال 13 ثانية ، كما تتميز السيارة بناقل حركة الى CVT.

وتتميز بروتون إكسورا 2019 بأنظمة تعليق أمامية ذات دعامات ماكفرسون مع قضيب تثبيت ، بينما تأتى أنظمة التعليق الخلفية متعددة الوصلات مع محور إلتواء ، على الجانب الأخر فتعتمد بروتون إكسورا 2019 على أنظمة فرامل أمامية من نوع أقراص مهواة بينما تأتى أنظمة الفرامل الخلفية من نوع أقراص صلبة .

تأتى بروتون إكسورا 2019 فى مصر بأبعادة متميزة تبلغ نحو 4592 ملم طولا ، مع عرضا يصل الى 1809 ملم ، وإرتفاعا يبلغ نحو 1691 ملم مع قاعدة عجلات تصل الى 2730 ملم ، كما تتميز بروتون إكسورا بسعة تخزين خلفية للأمتعة تبلغ نحو 132 لتر بالإضافة الى سعة خزان للوقود تبلغ نحو 55 لتر بمتوسط إستهلاك عند سرعة 90 كم / الساعة نحو 8 لتر / 100 كم .

تتوفر بروتون إكسورا 2019 فى مصر بنسختين من التجهيزات المختلفة وهم اكسيكتيف و بريميوم .

مواصفات فئة اكسيكتيف

عجلات سبائكية رياضية قياس 16 بوصة

مصابيح أمامية بخاصية الإضائة النهارية

مرايات جانبية كهربائية مدمج بها إشارات ليد

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

فرش قماش

إمكانية تعديل إرتفاع مقعد السائق

شماسة مزودة بمراه للراكب الأمامى

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى

أنظمة فرامل ABS + EBD + ESC

عدد 4 سماعات

كاسيت CD

بلوتوث

AUX

2 مخرج كهرباء 12 فولت

مكيف هواء مع فتحات هواء فى صف المقاعد الثانى والثالث

بصمة

نوافذ كهربائيه

كاميرا ركن خلفية

عجلة قيادة متعددة المهام

مواصفات فئة البريميوم

جميع ما سبق بالإضافة الى :

مرايات جانبية كهربائية قابلة للطى

سبويلر خلفى

فرش جلد

عجلة قيادة مكسوة من الجلد

شماسة مدمج بها مراه للسائق والراكب الامامى

مثبت سرعة

شاشة عرض للركاب قياس 5.8 بوصة + ريموت كونترول

الألوان المتوفرة

تتوفر بروتون إكسورا 2019 فى مصر بعدة الوان مختلفة كالاتى :-

رمادى – أحمر – بنى – شامبين – رمادى فاتح – أسود – أبيض

أسعار بروتون إكسورا 2019 فى مصر

تتوفر بروتون إكسورا 2019 محليا بالأسعار التالية :-

فئة اكسيكتيف : 319,900 جنيه مصرى

فئة بريميوم : 334,900 جنيه مصرى

كما تتوفر بروتون إكسورا 2019 بضمان محلى لمدة خمس سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب .