أسعار جمارك السيارات فى مصر 2018 | هل ستنخفض أسعار السيارات الأوروبية شامل الرسوم الجمركية على جميع الماركات والسيارات الأوروبية مع شروط تخفيض الجمارك للعاملين بالخارج

السعر الجمركى للسيارات المستوردة قد يكون بند هام فى حساب التكلفة الشاملة والعامة التى يتكلفها العميل عند شراء سيارة جديدة أو بمعنى أدق سيارة مستوردة، وبهذا التقرير سوف نوضح اليكم أسعار جمارك السيارات المستوردة فى مصر للعام 2018 بجميع بلاد المنشأ مع توضيح الجمارك التى شملت السيارات الأوروبية بشكل خاص وما تمتعت بيه السيارات الأوروبية من تخفيضات جمركية للعام 2018 كما سنوضح التفسيرات الكاملة حول محور هام للتساؤل حول جمارك السيارات خاص بالشروط التى يجب توافرها لتخفيض الجمارك الخاصة بالسيارات للمصريين العاملين بالخارج .. فاليكم التفاصيل كاملة .

ما هى رسوم جمارك السيارات المستوردة 2018 فى مصر

والأن نوضح اليكم الجدول الخاص ببيانات أسعار جمارك السيارات 2018 فى مصر وذلك بعد الزيادات التى شهدتها بعض الماركات فيما يخص رسوم الجمارك والتخفيضات التى طالت الماركات الأوروبية فى رسوم جمارك السيارات وفق الاتفاقية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى .

ملحوظة : فى نهاية الموضوع أسهل طريقة لحساب جمارك السيارة المستوردة بنفسك وكأنك خبير .

وهنا نُشير أن البيانات الواردة متوافقة تماماً مع المعلومات الرسمية من قبل الجهات المختصة بمصلحة الجمارك المصرية، وحسب ما يتم وروده من أى تغيرات قانونية فيما يخص أسعار الجمارك على السيارات المستوردة .

ماركة وموديل السيارة سعة المحرك السعر الجمركى بى أم دبليو موديل : i120 1600 سى سى 198000 جنية بى أم دبليو موديل : i218 1500 سى سى 190000 جنيه بيجو الموديل : 5008 1600 سى سى 140000 جنيه بيجو الموديل : 3008 1600 سى سى 126000 جنيه تويوتا الموديل : فورتشنر 2017 1600 سى سى 85000 جنيه شيفروليه الموديل : كروز 1600 سى سى 90000 جنيه هيونداى الموديل : i10 1100 سى سى 60000 جنيه شيفروليه الموديل : أفيو 1500 سى سى 60000 جنيه كيا سبورتاج 1600 سى سى 110000 جنيه

رسوم الجمارك على السيارات الأوروبية للعام 2018

بداية علينا ان نعلم أن السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى تمتعت بتخفيضات على اسعار الجمارك الخاصة بيها، وجاء هذا التخفيض وفق اتفاقية بين مصر والاتحاد الاوروبى تقضى بان يتم تخفيض الجمارك الخاصة بالسيارات الأوروبية بنسبة تصل الى 10 % بشكل سنوى الى ان يتم رفعها تماما .. وعليه فأن ألية اسعار الجمارك على السيارات الأوروبية هى كالتالى :

السيارة الأوروبية 1300 سى سى والأقل مُعفاه من رسوم الجمارك السيارة الأوروبية 1600 سى سى من 40 % تم التخفيض الى 16 % السيارات الأوروبية أكثر من 1600 سى سى من 135% تم التخفيض الى 54 %

العوامل المؤثرة على حساب أسعار جمارك السيارات فى مصر 2018

سؤال مهم يتعلق بحساب رسوم الجمارك على السيارات بمصر، ألا وهو كيف يتم حساب رسوم الجمارك على السيارات فى مصر للعام 2018 ؟ علينا أن ندرك أن هناك عوامل حاكمة عند حساب الجمارك على السيارات ألا وهى :

السعة اللترية لمحرك السيارة والذى ينقسم الى شرائح تبدأ من 1000 سى سى وحتى 1600 سى سى .

بلد المنشأ فهل السيارة من السوق الأوروبية أم الأسيوية أم الأمريكية وتختلف هنا قواعد حساب الجمارك وفق الاتفاقيات الحاكمة للتجارة بين مصر وتلك الجهات، وايضا البنود العامة لاتفاقية الجات أو اتفاقية التجارة الحرة والتى وقعت عليها مصر .

ما هى شروط تخفيض الجمارك الخاصة بالسيارات للمصريين العاملين بالخارج

فحسب الإعلان الرسمى من قبل مصلحة الجمارك المصرية والقاضى بتخفيض قيمة الجمارك على السيارات للمصريين العاملين بالخارج والتى من الممكن أن تصل فعليا الى الحد العام للإعفاء بشرط أن تتوافر الشروط التالية فى الفئات التى قد تستفيد بالتخفيضات على رسوم الجمارك جراء هذا القرار .. وتلك الشروط هى :

مدة الإقامة للمستفيد بالقرار خارج مصر لا يجب أن تقل عن تسعة أشهر .

أن تكون جميع أوراق السيارة مثبتة أن المشترى هو نفسه المالك .

من المهم تسجيل كافة بيانات السيارة داخل السفارة المصرية ببلد الاقامة مع الحصول على شهادة من المرور بالادارة المختصة بذلك قبل التسجيل بالسفارة .

ان يكون شراء السيارة وتسجيل بياناتها فى نفس عام موديلها .

لو أن السيارة مستعملة هنا يجب أن تتمتع بحالة جيدة وهنا يجب أن نشير الى الاجابة على سؤال هام وهو :

ما هى ماركات السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك للمصريين العاملين بالخارج ؟

تلك الماركات هى فيات – فولكس فاجن – رينو كادجار – رينو كابتشر .

وبعد هذا يمكن للمواطن المصرى المغترب أن يصطحب السيارة الخاصة بيه خلال فترة عطلته بتخفيض فى رسوم الجمارك أو إعفائه تماما ولكن خلال فترة تواجد لا تزيد عن ستة أشهر بالسيارة داخل مصر .

للتعرف على أسعار جميع ماركات السيارات فى مصر من هنا

كيفية حساب جمارك السيارات وفق قواعد المكتب الفنى لمصلحة الجمارك المصرية

والآن وبكل بساطة وتلخيص، سوف نقدم اليك الطريقة التى تستطيع من خلالها حساب جمارك السيارة المستوردة فى مصر، وتلك الطريقة تعتمد على عدد من القواعد هى كالتالى :

بداية عليك أن تحدد السعة اللترية التى تخص السيارة المستوردة والتى ترغب فى حساب الجمارك عليها .

وهنا عليك أن تدرك أن السيارات يتم تقسيمها حسب السعات اللترية من 1000 سى سى الى 1600 سى سى .

وهنا القيمة الجمركية على السيارة المستوردة هى 8 % سروم جمركية + 13 % ضريبة خاصة بالقيمة المضافة + الضريبة الخاصة بالجدول والمقدرة ب 1 % .

مثال : لو إفترضنا أنك استورد سيارة ثمنها هو 100000 جنيه فإن سعرها بعد الجمارك 13000 وتلك ضريبة القيمة المضافة + 8000 قيمة الجمارك + 1000 ضريبة الجدول ليصبح سعرها الكلى هو 122000 جنيه .

هل ستنخفض أسعار السيارات الأوروبية بعد رفع الجمارك عنها

يكثر التساؤل حول حقيقة أسعار السيارات الأوروبية بمصر بعد رفع الجمارك نهائياً عنها وفق اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، أجمع الخبراء وأهل الاختصاص ومنهم وكيل وزارة المالية المصرية محمد شحاتة، أن رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية تم منذ العام 2010 أي ما يقرب من تسع سنوات كانت الجمارك تخفض فيها بنسبة 10 % كل عام ومع هذا لم يشعر بأثر تأثيرها على الأسعار المستهلك المصري، وهنا يضيف أمين عام الشراكة الأوروبية السابق جمال بيومي أن إذا كان المواطن لم يشعر ب 90 % تخفيض فكيف يشعر بالتأثير الآن برفع ال 10 % الأخيرة .

وبهذا نكون قد وضحنا اليكم بالمعلومات الكاملة والرسمية المعلنة من قبل مصلجة الجمارك فى مصر، كل ما يتعلق بأسعار ورسوم الجمارك على السيارات الوافدة من الخارج، سواء قيمة تلك الرسوم أو كيفية إحتساب رسوم الجمارك على السيارات أو الرسوم الجمركية الخاصة بالسيارات الأوروبية أو كيفية حصول المغترب على تخفيض جمركى للرسوم على سياراته الوافدة معه من خارج مصر، كل هذا وفق أحدث النشرات الرسمية من مصلحة الجمارك بمصر للعام 2018 .