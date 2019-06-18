أسعار السيارات في السعودية 2019

السيارات تعد من الآلات الأكثر رواجا في كل مكان والتي يهتم بها الكثير من الناس خصوصا في دول الخليخ ودول أوربا بشكل عام لأنها الوسيلة الأولي والأفضل للنقل في العالم والتي يمكن للمعظم إستخدامها وشرائها, ولأن هناك الكثير من المهووسون بعالم السيارات ويتابعون كل جديد فيها ليتعروفو علي أحدث السيارات والإصدارات لشراها في كل عام.
لذا في هذا الموضوع علي نجوم مصرية اقدم لك احدث أسعار السيارات في السعودية لعام 2019 والتي تأتي حسب الأولوية عن الأخري, وقد كانت أسعار السيارات في السعودية في إرتفاع في هذا العام عن العام السابق مع إرتفاع أسعار الخدامات الأخري.
أسعار السيارات في السعودية – تويوتا:
|الموديل
|السعر بالريال
|تويوتا يارس
|45,900
|تويوتا افانزا
|55,700
|تويوتا كورولا
|60,000
|تويوتا راش
|61,400
|تويوتا هايلكس
|69,400
|تويوتا كامري
|83,300
|تويوتا انوفا
|86,600
|تويوتا راف فور
|87,400
|تويوتا فورتشنر
|98,400
أسعار السيارات في السعودية – هيونداي:
|الموديل
|السعر بالريال
|هيونداي اكسنت
|52,400
|هيونداي كريتا
|62,000
|هيونداي إلنترا
|64,500
|هيونداي كونا
|68,000
|هيونداي توسان
|75,200
|هيونداي سوناتا
|82,000
|هيونداي H1
|84,900
|هيونداي فيلوستر
|104,000
|هيونداي أزيرا
|104,600
اسعار السيارات في السعودية – شيفروليه:
|الموديل
|السعر بالريال
|شفروليه سبارك
|37,000
|شفروليه اكوينوكس
|86,700
|شفروليه امبالا
|115,000
|شفروليه ترافيرس
|117,000
|شيفروليه كامارو
|170,500
|شيفروليه تاهو
|180,700
|شيفروليه سوبربان
|180,900
أسعار السيارات في السعودية – بي إم دبليو:
|الموديل
|السعر بالريال
|بي إم دبليو X2
|175,000
|بي إم دبليو X3
|230,000
|بي إم دبليو الفئة الثالثة
|240,000
|بي إم دبليو الفئة الخامسة
|290,000
|بي إم دبليو X5
|376,000
أسعار السيارات في السعودية – مازدا:
|الموديل
|السعر بالريال
|مازدا 3
|57,000
|مازدا 6
|71,500
|مازدا CX5
|93,500
|مازدا CX9
|102,000
|مازدا MX-5
|130,900
أسعار السيارات في السعودية – جيب:
|الموديل
|السعر بالريال
|جيب كومباس
|85,000
|جيب جراند شيروكي
|137,000
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