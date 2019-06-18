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أسعار السيارات في السعودية 2019

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
أسعار السيارات في السعودية 2019

السيارات تعد من الآلات الأكثر رواجا في كل مكان والتي يهتم بها الكثير من الناس خصوصا في دول الخليخ ودول أوربا بشكل عام لأنها الوسيلة الأولي والأفضل للنقل في العالم والتي يمكن للمعظم إستخدامها وشرائها, ولأن هناك الكثير من المهووسون بعالم السيارات ويتابعون كل جديد فيها ليتعروفو علي أحدث السيارات والإصدارات لشراها في كل عام.

لذا في هذا الموضوع علي نجوم مصرية اقدم لك احدث أسعار السيارات في السعودية لعام 2019 والتي تأتي حسب الأولوية عن الأخري, وقد كانت أسعار السيارات في السعودية في إرتفاع في هذا العام عن العام السابق مع إرتفاع أسعار الخدامات الأخري.

أسعار السيارات في السعودية – تويوتا:

الموديل السعر بالريال
تويوتا يارس 45,900
تويوتا افانزا 55,700
تويوتا كورولا 60,000
تويوتا راش 61,400
تويوتا هايلكس 69,400
تويوتا كامري 83,300
تويوتا انوفا 86,600
تويوتا راف فور 87,400
تويوتا فورتشنر 98,400

أسعار السيارات في السعودية – هيونداي:

الموديل السعر بالريال
هيونداي اكسنت 52,400
هيونداي كريتا 62,000
هيونداي إلنترا 64,500
هيونداي كونا 68,000
هيونداي توسان 75,200
هيونداي سوناتا 82,000
هيونداي H1 84,900
هيونداي فيلوستر 104,000
هيونداي أزيرا 104,600

اسعار السيارات في السعودية – شيفروليه:

الموديل السعر بالريال
شفروليه سبارك 37,000
شفروليه اكوينوكس 86,700
شفروليه امبالا 115,000
شفروليه ترافيرس 117,000
شيفروليه كامارو 170,500
شيفروليه تاهو 180,700
شيفروليه سوبربان 180,900

أسعار السيارات في السعودية – بي إم دبليو:

الموديل السعر بالريال
بي إم دبليو X2 175,000
بي إم دبليو X3 230,000
بي إم دبليو الفئة الثالثة 240,000
بي إم دبليو الفئة الخامسة 290,000
بي إم دبليو X5 376,000

أسعار السيارات في السعودية – مازدا:

الموديل السعر بالريال
مازدا 3 57,000
مازدا 6 71,500
مازدا CX5 93,500
مازدا CX9 102,000
مازدا MX-5 130,900

أسعار السيارات في السعودية – جيب:

الموديل السعر بالريال
جيب كومباس 85,000
جيب جراند شيروكي 137,000

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عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

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