أسعار السيارات في السعودية 2019

السيارات تعد من الآلات الأكثر رواجا في كل مكان والتي يهتم بها الكثير من الناس خصوصا في دول الخليخ ودول أوربا بشكل عام لأنها الوسيلة الأولي والأفضل للنقل في العالم والتي يمكن للمعظم إستخدامها وشرائها, ولأن هناك الكثير من المهووسون بعالم السيارات ويتابعون كل جديد فيها ليتعروفو علي أحدث السيارات والإصدارات لشراها في كل عام.

لذا في هذا الموضوع علي نجوم مصرية اقدم لك احدث أسعار السيارات في السعودية لعام 2019 والتي تأتي حسب الأولوية عن الأخري, وقد كانت أسعار السيارات في السعودية في إرتفاع في هذا العام عن العام السابق مع إرتفاع أسعار الخدامات الأخري.

أسعار السيارات في السعودية – تويوتا:

الموديل السعر بالريال تويوتا يارس 45,900 تويوتا افانزا 55,700 تويوتا كورولا 60,000 تويوتا راش 61,400 تويوتا هايلكس 69,400 تويوتا كامري 83,300 تويوتا انوفا 86,600 تويوتا راف فور 87,400 تويوتا فورتشنر 98,400

أسعار السيارات في السعودية – هيونداي:

الموديل السعر بالريال هيونداي اكسنت 52,400 هيونداي كريتا 62,000 هيونداي إلنترا 64,500 هيونداي كونا 68,000 هيونداي توسان 75,200 هيونداي سوناتا 82,000 هيونداي H1 84,900 هيونداي فيلوستر 104,000 هيونداي أزيرا 104,600

اسعار السيارات في السعودية – شيفروليه:

الموديل السعر بالريال شفروليه سبارك 37,000 شفروليه اكوينوكس 86,700 شفروليه امبالا 115,000 شفروليه ترافيرس 117,000 شيفروليه كامارو 170,500 شيفروليه تاهو 180,700 شيفروليه سوبربان 180,900

أسعار السيارات في السعودية – بي إم دبليو:

الموديل السعر بالريال بي إم دبليو X2 175,000 بي إم دبليو X3 230,000 بي إم دبليو الفئة الثالثة 240,000 بي إم دبليو الفئة الخامسة 290,000 بي إم دبليو X5 376,000

أسعار السيارات في السعودية – مازدا:

الموديل السعر بالريال مازدا 3 57,000 مازدا 6 71,500 مازدا CX5 93,500 مازدا CX9 102,000 مازدا MX-5 130,900

أسعار السيارات في السعودية – جيب:

الموديل السعر بالريال جيب كومباس 85,000 جيب جراند شيروكي 137,000

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