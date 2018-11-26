لعل كافة الراغبين في شراء سيارة جديدة، أو إستبدال السيارة القديمه بأخرى حديثة، يجب أن يتطلع على أسعار السيارات الحديثه في مصر وبالأخص موديلات 2018-2019، حتى يتثنى له إختيار السيارة الأفضل لما يتناسب مع ميزانيته المالية، ومن هنا نجد محركات البحث تشتعل بسبب معرفة أسعار السيارات الجديدة لكافة الماركات عن موديلات 2018-2019، سواء بغرض الشراء أو المعرفة، وهنا خلال الأسطر القليلة القادمة، سوف نقوم باستعراض أسعار معظم السيارات الجديدة وأسعارها في مصر على النحو التالي:
أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 150000 جنيه
• سيارة كينبو ربع نقل – مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 120000 جنيه مصري.
• سيارة كينبو ميني فان – مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 125000 جنيه مصري.
• سيارة سوزوكي التو 2019 – مانيوال /A/C New – سعة الماتور CC 800 – السعر 130000 جنيه مصري.
• سيارة كيتون M70 – مانيوال Comfort – سعة الماتور CC 1500 – السعر 142000 جنيه مصري.
• سيارة كيتون M70 – مانيوال Luxury – سعة الماتور CC 1500 – السعر 148000 جنيه مصري.
أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 175000 جنيه
• سيارة كاري Q22 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1200 – السعر 155000 جنيه مصري.
• سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال H/P 1.3/ سعة الماتور CC1300 – السعر 157000 جنيه مصري.
• سيارة لادا جرانتا 2019 – مانيوال A/C/ -سعة الماتور CC 1600 – السعر 157000 جنيه مصري.
• سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال Sedan 1.3 / – سعة الماتور CC 1300 – السعر 161000 جنيه مصري.
• سيارة هايما M3 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 163900 جنيه مصري.
• سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 166000 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه لانوس 2018 – جميع الكماليات / مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 166900 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال / Base – سعة الماتور CC 1300 – السعر 171250 جنيه مصري.
• سيارة شيري انفي 2018 – مانيوال / Tinted Glass – سعة الماتور CC 1500 – السعر 173000 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال /A/C – سعة الماتور CC1300 – السعر 174300 جنيه مصري.
أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 200000جنيه
• سيارة انفي 2019 – مانيوال / Tinted Glass – سعة الماتور CC1500 – السعر 175000 جنيه مصري.
• سيارة تشانجان M50 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 176000 جنيه مصري.
• سيارة سينوفا A1 2018 – اوتوماتيك H/B 1.5 – سعة الماتور CC 1500 – السعر 178000 جنيه مصري.
• سيارة بي واي دي L3 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 178000 جنيه مصري.
• سيارة شانجي M50 2019 – مانيوال /Baseline – سعة الماتور CC 1400 – السعر 179000 جنيه مصري.
• سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال /Baseline – سعة الماتور CC 1500 – السعر 182500 جنيه مصري.
• سيارة سينوفا A1 2018 – اوتوماتيك Sedan 1.5 – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 184000 جنيه مصري.
• سيارة بي واي دي F3 2019 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – السعر 185000 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال / جميع الكماليات – سعة الماتور CC 1300 – سعر السيارة 185100 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه N300 2018 – جميع الكماليات / مانيوال Tinted Glass – سعة الماتور CC 1300 – سعر السيارة 186150 جنيه مصري.
• سيارة شانجي M50 2019 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة الماتور CC 1400 – السعر 187000 جنيه مصري.
• سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال / GL – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 189500 جنيه مصري.
• سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال / هاي لاين – سعة الماتور CC 1500 – السعر 190000 جنيه مصري.
• سيارة بي واي دي 2018 L3 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 190000 جنيه مصري.
• سيارة رينو لوجان 2019 – مانيوال /FL – سعة الماتور CC 1600 – السعر 190000 جنيه مصري.
• سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال / GL Tinted glass – سعة الماتور CC 1600 – السعر 190500 جنيه مصري.
• سيارة جيلي امجراند 7 2018 – مانيوال GLS Tinted Glass FACELIFT – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 191000 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه افيو 2018 – اتوماتيك / Base – سعة الماتور CC 1500 – السعر 191800 جنيه مصري.
• سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال /GLS – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 193000 جنيه مصري.
• سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال /GLS Tinted glass – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 194000 جنيه مصري.
• سيارة تشانجان 2017 V7 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1600 – السعر 195000 جنيه مصري.
• سيارة جيلي امجراند 2019 – مانيوال / GLS New Shape Tinted glass – سعة الماتور CC 1500 – السعر 195000 جنيه مصري.
• سيارة هايما 2018 M3 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 197900 جنيه مصري.
• سيارة شانجي 2019 M50 – اتوماتيك / توب لاين – سعة الماتور CC 1500 – السعر 199000 جنيه مصري.
• سيارة فيات باندا 2018 – مانيوال / Easy – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 199900 جنيه مصري.
أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 250000جنيه
• سيارة نيسان صني 2019 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 202000 جنيه مصري.
• سيارة رينو لوجان 2019 – مانيوال / جميع الكماليات / FL – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 202000 جنيه مصري.
• سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال / TOPLINE – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 203000 جنيه مصري.
• سيارة فيات بونتو 2018 – مانيول / Easy – سعة الماتور CC 1400 – السعر 209000 جنيه مصري.
• سيارة شيفروليه افيو 2019 – اتوماتيك / FL – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 211500 جنيه مصري.
• سيارة رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / FL – سعة الماتور CC 1600 – السعر 215000 جنيه مصري.
• سيارة سينوفا 2018 X25 – اوتوماتيك / Basic – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 219900 جنيه مصري.
• سيارة نيسان صني 2019 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 220000 جنيه مصري.
• سيارة كينبو 2017 SUV S3 – مانيوال – سعة الماتور CC 1600 – السعر 220000 جنيه مصري.
• سيارة هيونداي فيرنا 2019 – اتوماتيك / GLS Tinted glass – سعة الماتور cc 1600 – سعر السيارة 221900 جنيه مصري.
• سيارة فيات باندا 2018 – مانيوال /جميع الكماليات / Lounge – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 224900 جنيه مصري.
• سيارة فيات كوبو 2018 – جميع الكماليات / مانيوال – سعة الماتور CC 1400 – السعر 224900 جنيه مصري.
• سيارة رينو سانديرو 2019 –اتوماتيك / Dynamic – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 226000 جنيه مصري.
• شيفروليه أوبترا 2019 – اتوماتيك / جميع الكماليات – سعة الماتور CC 1600 – السعر 226400 جنيه مصري.
• رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / جميع الكماليات / FL – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 227000 جنيه مصري.
• جاك 2019 S2 – اتوماتيك / Luxury – سعة الماتور CC 1500 – السعر 229000 جنيه مصري.
• هايما 2018 M3 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة المتور CC 1500 – سعر السيارة 229900 جنيه مصري.
• تويوتا ياريس 2019 – اتوماتيك / Door 3 – سعة الماتور CC 1000 – السعر 230000 جنيه مصري.
• نيسان صني 2019 – اتوماتيك / EX – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 231000 جنيه مصري.
• فيات تيبو 2019 – مانيوال / جميع الكماليات Sedan – سعة الماتور CC 1400 – السعر 233900 جنيه مصري.
• هيونداي جراند 2019 i10 – اتوماتيك / B FaceLift / GL H – سعة الماتور CC 1250 – سعر السيارة 234000 جنيه مصري.
• سينوفا 2018 X25 – اتوماتيك / Fachion – سعة السيارة CC 1500 – السعر 234900 جنيه مصري.
• كينبو 2017 H3 – مانيوال / جميع الكماليات – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 235000 جنيه مصري.
• هيونداي جراند 2019 i10 – اتوماتيك / GL FaceLift – سعة الماتور CC 1250 – السعر 237000 جنيه مصري.
• شيفروليه أوبترا 2019 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 237500 جنيه مصري.
• هيونداي جراند 2019 i10 – جميع الكماليات / هاتشباك / اتوماتيك – سعة الماتور CC 1250 – السعر 239000 جنيه مصري.
• سوزوكي سويفت 2017 – اتوماتيك هاتشباك – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 239000 جنيه مصري.
• فيات بونتو 2018 – اتوماتيك / Easy – سعة الماتور CC 1400 – السعر 239900 جنيه مصري.
• سوزوكي سويفت ديزاير 2019 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1200 – سعر السيارة 240000 جنيه مصري.
• رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / هاي لاين / FL – سعة الماتور CC 1600 – السعر 240000 جنيه مصري.
• هيونداي جراند 2019 i10 – اتوماتيك / FaceLift F/O – سعة الماتور CC 1250 – سعر السيارة 242000 جنيه مصري.
• نيسان صني 2019 – اتوماتيك / Super Saloon – سعة الماتور CC 1500 – السعر 242000 جنيه مصري.
• فيات تيبو 2019 – مانيوال / هاي لاين sedan – سعة الماتور CC 1400 – سعر السيارة 243900 جنيه مصري.
• جاك 2019 S2 – اتوماتيك / Smart – سعة الماتور CC 1500 – السعر 245000 جنيه مصري.
• هيونداي سولاريس 2017 – اتوماتيك GL – سعة الماتور CC 1400 سعر السيارة 247000 جنيه مصري.
• رينو سانديرو 2019 – اتوماتيك / Signature – سعة الماتور CC 1600 – السعر 247000 جنيه مصري.
• شيري تيجو 2019 – اتوماتيك / Tinted Glass – سعة الماتور CC 1600 – سعر السيارة 248000 جنيه مصري.
• رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / هاي لاين / FL / NAV – سعة الماتور CC 1600 – – السعر 249000 جنيه مصري.
• هيونداي سولاريس 2017 – اتوماتيك B / H GL – سعة الماتور CC 1400 – سعر السيارة 249000 جنيه مصري.
• فورد فيستا 2018 – مانيوال / Trend 3 Drs – سعة الماتور CC 1000 – السعر 249900 جنيه مصري.
• هاوتاي 2017 A25 – اتوماتيك – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 249999 جنيه مصري.
أسعار السيارات الحديثه في مصر موديلات 2018-2019 متوسط السعر 300000 جنيه مصري
جاري التحديث….
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