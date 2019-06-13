وزارة الحج والعمرة ” تسجيل 94% فقط من الحجاج المحليين إلكترونياً “

تقبل وزارة الحج والعمرة التسجيل الإلكتروني فقط (94) في المائة من حصص الحجاج المحليين، بمن فيهم السعوديون والمغتربون، والمخصص لشركات ومؤسسات تقديم خدمات الحج، ويمكن لمقدمي خدمات الحج تسجيل الستة الباقيين من الحجاج المحليين بشرط أن يتم إدخال البيانات من خلال برنامج المسار الإلكتروني، بما في ذلك هوية الحاج ورقم هاتفه المحمول.

بعد تلقي رسالة التشكل، سيتعين على الحجاج إكمال عملية التسجيل عن طريق إجراء الدفع، كما حددت الوزارة انه في 23 يونيو الجاري ( 20 شوال ) موعداً أولياً لتخصيص المخيمات في منى لشركات خدمات الحج وفي الوقت نفسه، واصلت الوزارة تلقي طلبات من شركات ومؤسسات خدمات الحج، التي تنوي المشاركة في برنامج تشغيل دور الحضانة لأطفال الحجاج خلال موسم الحج.

قالت الإدارة العامة للحجاج المنزليين بالوزارة إن رسوم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة حدد بمبلغ 3000 ريال سعودي للطفل الواحد، بينما تبلغ رسوم الأطفال العاديين 2500 ريال سعودي، كما أن الشركة لديها توفير النقل للأطفال عن طريق البر.

وتعتمد وزارة الحج والعمرة نظامين لتوفير الجهد والتسهيل على الحجاج، وهما نظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (خارج المملكة العربية السعودية)، حيث يتم التعاقد مع شركات خدمية تتوفر لخدمة الحجاج من سكن ونقل وإعاشة وتكون تحت إشراف الوزارة، أما النظام الثاني فهو المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ( لمن داخل المملكة)، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية يستطيع الحاج من خلالها الاستعلام عن الخدمات التي يريدها من سكن ونقل وغيرها من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الحاج أثناء قيامه بهذه الفريضة، ويتم أيضا من خلال هذه البوابة الإلكترونية طلب التصاريح وتسديد الرسوم الخاصة بها ومن ثم استخراج التصريح من الوزارة.

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