ملامح برنامج الإقامة الممتدة للأجانب (البطاقة الذهبية) لاستقطاب المواهب والكفاءات من خارج السعودية

ماهو برنامج الإقامة الممتدة للأجانب (البطاقة الذهبية)؟

برنامج الإقامة الممتدة للأجانب: هو برنامج تابع لوزارة العمل السعودي، يهدف إلى استقطاب المتميزين والمواهب العالمية وأصحاب الكفاءات الاستثنائية للمملكة السعودية؛ للاستفادة من الطاقات الابداعية وتعزيز تطور المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، وإدارة المواهب في تنفيذ إستراتيجيات متكاملة لتلبية الاحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبلية.

متى يبدأ العمل في البرنامج؟

تم البدء في أولى خطوات البرنامج حيث وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدعوة للشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين من البرنامج، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب من غير السعوديين.

مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهراً، تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج وهي كالتالي:

وهي كالتالي: دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج.

وضع قوائم تصنيف للموهوبين.

إضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج “الإقامة الممتدة”، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.

تعزيز اندماج الوافدين للمملكة في الثقافة الممحلية وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.

برنامج الإقامة الممتدة .. البطاقة الذهبية

برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذهبية) ضمن برنامج جودة الحياة 2020 ،الذي تم أصدره في السعودية العام الماضي، والذي يهدف لجذب المواهب العالمية، وتعزيز اندماج الوافدين في ثقافة الدولة السعودية، وكذلك رفع وعي المواطنين وتحميسهم لقبول الثقافات المختلفة.

البطاقة الذهبية والكرين كارد

وقد أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إلى التخطيط في استحداث نظام جديد للوافدين والمقيمين في حديثه لشبكة بلومبرج العالمية، حيث قال إنه يجري حاليا دراسة نظام شبيه بنظام البطاقة الخضراء أو غرين كارد، المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية، يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين.

وأضاف ولي ولي العهد السعودي أن النظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن المخصص لهم حاليا.

الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير الكترونيا برقم اللوحة عبر أبشر