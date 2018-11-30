ابشر معرض الصقور والصيد السعودي | خطوات شراء الأسلحة عبر خدمة حجز موعد وألية البيع

استعرض معرض الصقور والصيد السعودي خطوات شراء الأسلحة والية البيع، عبر منصة أبشر حجز موعد من موقع وزارة الداخلية، بعد التسجيل وفتح الحساب على بوابة أبشر وزارة الداخلية، ومنها تحديد موعد استخراج تصاريح الأسلحة، وحج موعد شراء سلاح ناري جديد، للمشاركة في فاعلية المعرض، بعد التزام طالب الخدمة بمجموعة من الضوابط والمحاذير التي يجب مراعاتها لعدم التعرض للمحاسبة أو المُسائلة جراء حمل أسلحة نارية دون ترخيص.

تقام فاعلية معرض الصقور والصيد السعودي بمدينة الرياض خلال الفترة من 4 ديسمبر وحتى 8 ديسمبر 2018، الموافق 26 وحتى الآن من ريع أخر 1440، وسيقدم المعرض مجموعة من الأسلحة النارية والهوائية مع توفير إمكانية الشراء من المعرض، وق خطوات شراء الأسلحة التي سنوضحها بالشرح على حسب ما نشر من بيانات تخص هذا الشأن.

خطوات ابشر معرض الصقور والصيد السعودي لشراء الأسلحة

تسلسل خطوات شراء الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي تبدأ بعملية تسجيل الدخول على رابط بوابة أبشر الإلكترونية، ثم اختيار خدمة حجز المواعيد، ثم اختيار خدمة تصاريح الأسلحة من على بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية، ثم الدخول إلى خدمة حجز موعد جيد، ثم طلب شراء سلاح ناري، وتحديد المنطقة، وللتعرف على ضوابط الخدمة وما يستحق للمواطن،.

مرفق بعالية بعض الشروط والضوابط الواجب مرعاتها خلال فترة التقديم على منصة أبشر، للحصول على تصريح الشراء، وهناك مجموعة من التعهدات يمكن التعرف على تفاصيلها من زيارة موقع القطار.