محمد بن سلمان في زيارة لمملكة البحرين ضمن جولته العربية قبل ذهابه للأرجنتين

يقوم ولي العهد السعودي ( محمد بن سلمان ) بزيارة مملكة البحرين ضمن جولته العربية الخارجية التي تتضمن عدد من عواصم البلاد العربية وذلك قبيل توجهه بعدها لحضور قمة العشرين بدولة الأرجنتين في أمريكا الجنوبية، وقد لقي ولي العهد السعودي ترحيبا كبيرا من المملكة ملكا و حكومة و شعبا، وحيث أن المملكة البحرينية تفتخر بهذه الزيارة باعتبارها تآصيل للعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتعزيز لأواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أشاد “الرميحي” وزير شؤون الإعلام؛ بزيارة سمو ولي العهد السعودي، باعتبارها دفعة قوية لتأكيد روابط الأخوية المتينة والمتنامية، وصرح بأن ولي العهد السعودي يحظي بالترحيب والحفاوة على أعلي المستويات الرسمية والشعبية كافة، تقديراً لمكانته الغالية في عند الشعب البحريني والأمة بأسرها.

ورحبت صحيفة ( الوطن ) البحرينية بولي العهد السعودي بقولها “محمد بن سلمان عندنا .. أسفرت وأنورت واستهلت وأمطرت ، حللت أهلاً ووطئت سهلاً أيها الأمير”.وعن دور البحرين في دعم الأمير. قالت الكاتبة “سوسن الشاعر”: ” البحرين كانت معك يوماً منذ بدء الحملة عشنا معك يوماً بيوم ساءها وضاق صدرها بما فعلوا وما قاموا به، حاولوا تشويه صورة السعودية وصورتك، وكنا على يقين بأن المملكة العربية السعودية قلعة حصينة لن يتمكنوا منها”.

وأضافت : “جولتك العربية قبل الأرجنتين ضرورية لترسل فيها رسالة تأكيد المؤكد بأننا كشعوب قبل القيادات والأنظمة لن نخضع لتهديداتهم ولا لمشروعهم “.