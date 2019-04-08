محاولةُ انتحارٍ فاشلةٍ من فوق جسر ميدان القاهرة بالرياض

تداولت وسائل الإعلام السعودية، اليوم، خبر محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي، يبلغ من العمر 22 عامًا، من فوق جسر ميدان القاهرة بالعاصمة السعودية الرياض. وأظهر مقطع فيديو شابًا، وهو يسقط من أعلى الجسر، ولم تعرف أسباب إقدامه على ذلك، أو اختياره لذلك الجسر لتنفيذ محاولته.

وهرع رجال الدفاع المدني إلى مكان سقوط الشاب، بغاية إسعافه، وفعلًا، تم نقله بسرعة إلى المستشفى، حيث تمّ إسعافه. وقال ناطق رسمي باسم شرطة الرياض، إنّ: “الشاب في حالة صحية مستقرّة”.

وأكد الناطق الرسمي أنّ رجال الأمن حاولوا ثنيه عن السقوط من على الجسر، وذلك قبل أن يرمي نفسه، لكنه لم يستجب لهم، بسبب الحالة النفسية السيئة التي كان عليها، ونفّذ ما عزم عليه، لكن تمّ إنقاذه.

حالة الشّاب مستقرّة

وأصدرت شرطة الرياض بيانًا حول محاولة انتحار الشاب، وسقوطه من فوق جسر ميدان القاهرة بالرياض، وجاء في البيان، أنه “في تمام الساعة (11:45) من صباح اليوم الاثنين، باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن/ يبلغ من العمر 22 عامًا) الانتحار، وإيذاء نفسه، بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة، وسط مدينة الرياض”.

فيديو سقوط شاب من أعلى جسر ميدان القاهرة في الرياض

وأوضح بيان شرطة الرياض، أنه “بالرغم من مبادرةِ رجال الأمن، ومحاولتهم بشتّى الوسائل الممكنة، لثنيه عن ذلك، فإنه لم يستجِب لهم، وذلك للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه، والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها، ما ساهم في تخفيف حدّة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرّضه لكسر في قدمه اليمنى، وتمّ نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية، والنفسية له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد”.