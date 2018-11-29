كتاب” السلسلة الأخلاقية للناشئين ” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض

بعد نشر كتاب “السلسة الأخلاقية للناشئين ” للمؤلف عبد اللطيف أحمد الذي يحتوى علي مضمون جرئ خارج عن الآداب ،والموجه للأطفال و الشباب المراهقين ،مما أدي إلى أثارة الجدل علي وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا وفي المملكة السعودية والذي نشره دار المناهل و دار اليقين في دمشق، فالكتاب أحتوى علي العديد من القصص المتعلقة بالأطفال و المراهقين ،و كيفية تأثير رفاق السوء علي المراهق ،كما احتوى الكتاب علي قصص غير لائقه عن المراهقين السوريين و الفتيات في المدارس ،وكيفية عمل صدقات غير بريئة بين الأطفال ،وهذا سوف يساهم في خلق أفكار غير مناسبة في عقول الأطفال .

لذلك أسرع الأمير خالد الفيصل اليوم الخميس بسحب كتاب ” السلسلة الأخلاقية للناشئين ” من جميع المكتبات ودور النشر و أي مكان يوجد به ،لاحتواءه علي العديد من التجاوزات الأخلاقية المخالفة والبعيدة تماما عن معايير الدين الإسلامي و مخالفتها للقيم الاجتماعية و الخلقية.

وفور أعلان الأمير خالد الفيصل بمنع تداول الكتاب ،سارع فرع وزارة الأعلام بسحب جميع نسخ الكتاب الموجودة في المكتبات و دور النشر بالمملكة السعودية.

ولم يتوقف الأمر علي المملكة السعودية بمنع نشر الكتاب في المكتبات بل قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بمنع نشر الكتاب أيضا ،فانهم اعتبروه غير أخلاقي و انه يدفع المراهقين والأطفال لأفعال خارجة عن الآداب و الغير لائقة .

ويري البعض الأخر أن أفكار الكتاب بتسلط الضوء علي قضايا مهمة سواء كانت إيجابية أو سلبية ،وذلك من خلال توجيه المراهق لكيفية التعامل الصحيح مع مثل هذه الظروف التي وردت في الكتاب .