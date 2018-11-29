فنانين العرب تنعي “طلال سلامه” لفقده أبنه.. تعرف على التفاصيل

“طلال حسن محمد الجهني”، مطرب سعودي، يسكُن مدينة جدة، متزوج وله 4 أطفال، (أحمد، محمد، براء، و قصي)، و قد قام الأمير ” فيصل بن فهد بن عبد العزيز”، رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بتكليفه للغناء للمنتخب السعودي، و كانت هذهِ أولى نجاحاته، و شهرته، بدأ طلال سامه في منتصف الثمانينات بالغناء، حيثُ أصدر أول ألبوم فني له، حصل على بكالوريوس الموسيقى، من المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، سنة 1987، و في عام 2007 حصل على ماجستير الموسيقى، و قد تتلمذ “طلال سلامه”، على يد الموسيقار السعودي “غازي علي”، و كانت أول بداياته العزف على آلة العود، و قد أصدر العديد من الألبومات، بداية من 1985 وصولاً لعام 2016، و الذي انتهي بجلسة طرب، مع الفنان “عبد الرب إدريس”.

و قد توفي أبن الفنان طلال سلامه، عن عمر 16 عام، و هو أبنه “أحمد”، و قد كان سبب الوفاة، تعرُض نجله، إلى حادث مفجع، أدى إلى دخوله في غيبوبة، تلك الغيبوبة التي دامت 8 سنوات، داخل العناية المركزة، و لكن قد توفي أبنه “أحمد”، أول أمس.

و قد قام العديد من الفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم خالص العزاء له في فقيدة، و سوف تتم عليه الصلاة اليوم الخميس في “المسجد النبوي الشريف”، و سوف يُدفن في مقابر بُقيع الغرقد.

أسرة مجلة ” نجوم مصرية “، تنعي الفنان القدير، و له منا خالص التعازي.

بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).