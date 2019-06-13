تعرف على أسماء المقبوليين مبدئياً / إعلان المترشحين عبر بوابة الإلكترونية لوزارة التعليم

متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، للتعريف على طريقة البحث عن أسماء المترشحين والمترشحات والمقبوليين مبدئياً في مسابقة وزارة التربية والتعليم السعودية، وعددهم 10326 مترشح ومترشحة، سيتم مطابقة بيناتهم وإعتمادهم بصورة نهائية لمن يتطابق بياناتهم مع أصول الأوراق المطلوبة للتطابق.

صرح السيد مبارك العصيمي /المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم السعودي، بأنه من خلال صفحة إعلان الأسماء يمكن للمتقدميين على الوظائف التعليمية البحث بسهولة، عن أسماء المرشحين والمرشحات، بالأسماء وزارة التربية والتعليم تدعو 10326 متقدم للوظائف الذين تم قبولهم مبدئياً لمطابقة بيناتهم.

طريقة البحث عن أسم المترشح في صفحة إعلان الوظائف التعليمية

من خلال صفحة إعلان الأسماء يمكن للمتقدميين على وظائف وزارة التربية والتعليم السعودية، البحث بسهولة عن أسماء المترشحين والمترشحات عن طريق الضغط على كنترول +F، ستظهر خانة البحث في أعلى الصفحة جهة اليسار، ثم بعد ذلك تدخل الإسم المراد البحث عنه، ثم تتبع الخطواتى كما هو موضح بالشكل.

ملف أسماء المترشحيين لوظائف التعليم “رجال”.

ملف أسماء المترشحيين لوظائف التعليم “نساء”.

الأوراق والمستندات المطلوبة لمطابقتها مع بيانات المتقدميين

أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة. وثيقة التخرج الأصلية، موضحاً بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج وكشف التخرج. الحاصليين علي المؤهلات الخارجية، إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التربية والتعليم. إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية وثيقة التدريب للتخصصات التي يشترط شغلها الي تدريب.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع المترشحيين والمترشحات.

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