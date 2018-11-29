رابط طباعة فاتورة الكهرباء الشركة السعودية واستعلام عن قيمة الفواتير الإلكترونية برقم الحساب

رابط خدمة طباعة فاتورة الكهرباء من موقع الشركة السعودية للكهرباء احد الخدمات المتاحة بجانب استعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية والفواتير المتراكمة برقم حساب العميل، من الخدمات التي تلقى استحسان المواطن أو المواطنة السعودية، لسهولة التعرف على قيمة المديونيات الجديدة أو المتراكمة لحساب الشركة المزودة بالطاقة الكهربائية، والحصول على نسخة من فاتورة الكهرباء الإلكترونية لتذكير العميل بالمبلغ المطلوب سداده سواء إلكترونياً أو بالمنافذ المعتمدة للشركة، ووفق طرق وأليات السداد الموضحة على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية من خدمة الفواتير هي أولى الخطوات التي سنصل من خلالها لمعرفة طريقة طباعة فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وفي البداية يجب إن يكون لدى المشترك أو العميل رقم حسابه أو رقم الحساب المستعلم عنه لدى شركة الكهرباء السعودية، قبل الشروع في عملية الاستعلام، كما يجب إنهاء عملية تحديث بيانات مشتركي الكهرباء من أجل التمكن من الاستفادة من تلك الخدمات المقدمة، وفق تعليمات الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها.

طريقة طباعة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

الشرح المرفق سيتم تدعيمه بالصور لتوضيح طريقة الوصول إلى رابط طباعة فاتورة الكهرباء، أو خدمة طباعة الفواتير الإلكترونية عن طريق استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، بعد الدخول من الرابط المرفق أدناة على خدمة “استعراض الفواتير الإلكترونية”، ثم بعدها إدخال رقم الحساب، وللتعرف على رقم الحساب، يتم ذلك كم خلال احد فواتير الكهرباء لدى العميل أو المشترك، وفق الصورة الموضحة لذلك.

والطريقة البديلة للتعرف على رقم الحساب في حالة عدم وجود فاتورة ورقية، يتم ذلك من رقم العداد التسلسلي، أو رقم الاشتراك المدون على العداد الخارجي ثم الاستعلام عن رقم الحساب من رقم شركة الكهرباء 920001100 لخدمة العملاء، ثم بعدها نضغط على خدمة استعراض الفواتير.

إدخال رقم حساب العميل والرمز المرئي في الحقول الإلكترونية الفارغة ثم عرض الفاتورة

تظهر فاتورة كهرباء العميل بها كافة البيانات بما فيها قيمة الاستهلاك بالكيلوواط ساعة، والقيمية النقدية المطلوب سدادها، وتظهر كذلك أيقونة يتم من خلالها طباعة فاتورة الكهرباء بكل سهولة، وهنا يجب ان يكون الجهاز متصل بطابعة، وإلن لم يكن، يتم الحصول على نسخة من الفاتورة بامتداد ملفات “pdf”.

رابط استعلام فاتورة الكهرباء وطباعتها برقم الحساب

رابط تسجيل الدخول إلى خدمات مشتركي الشركة السعودية للكهرباء ومنه استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ثم طباعتها غن تطلب الأمر ذلك، والوصول إلى خدمة الطباعة يتم وفق الشرح المدعم بالصور المبين بعالية.