شاهد .. الأمطار تسد نفق الأمير نايف بالدمام .. ونائب أمير الشرقية يتفقد أماكن تجمع الأمطار

أدت هطول الأمطار الغزيرة صباح امس الأحد علي المناطق الشرقية و مدينة الدمام ، إلى توقف حركة السيارات في الشوارع بسبب التجمع الهائل للمياه في معظم الشوارع والأنفاق ،وهذا أدى إلي سد نفق شارع الأمير نايف بالإضافة إلى شارع الملك فهد بالدمام ،و لم تتعرض المناطق الشرقية لهذا الكم الهائل من سقوط الأمطار منذ 30 سنة فائتة ،فبلغت كمية الأمطار 125 ملم التي لم تشهدها من قبل .

كما أسرع محمد الصفيان المتحدث الرسمي بأمانه المنطقة الشرقية إلي إرسال اكثر من 2500 عامل نظافة ليقوموا بإزاحة المياه المتواجدة في الشوارع والإنفاق ،كما تم إرسال الكثير من الآلات التي تساعد في شفط المياه التي ليس بها أماكن صرف للتخلص من المياه في الشوارع .

وفي صباح اليوم الاثنين قام “الأمير احمد بن فهد بن سلمان “نائب أمير المنطقة الشرقية مع “الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز” أمير المنطقة الشرقية باستخدام الطائرة المروحية لتفقد الأماكن التي تجمعت بها المياه كما أطمئن علي سير الحركة المرورية.

كما أشار الأمير سعود بن نايف إلى ضرورة العمل على منع تجمعات المياه وان يتم أزاحتها بشكل مستمر ودائم حتى لا يتم سد الشوارع مرة آخري ،ودعا الله عز وجل بان يجعلها أمطار خير وبركة ،وان يحفظ الجميع من أي ضرر ،واكد علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطن من أي سوء وضرر.