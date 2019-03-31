سمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري رئيسة فخرية لرواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة

ثمنت رئيسة رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة الكاتبة جمال بنت عبد الله السعدي دعم سمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة للرواق ، و وجهت لسموها باسمها واسم عضواته الشكر والتقدير والاعتزاز برئاستها الفخرية لرواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة ، والتي تعتبر تكليلا لجهوده وتتويجا لمسيرته ، و تحفيزا لاستمرار عطاءاته ، خدمة للثقافة والفن والفكر والأدب بشتى مجالاته في المدينة المنورة خاصة والوطن عامة.

وفي ختام الحفل السنوي الرابع والذي أقيم على مسرح المركز الثقافي الثلاثاء الماضي ١٩ رجب الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ م قدمت الأستاذة جمال السعدي درعا تذكاريا بهذه المناسبة لسموها الكريم ، و كانت قد أبدت سموها إعجابها بالمستوى الفني والأدبي والمسرحي الذي قدم بفقرات الحفل تمثيلا وإنشادا وشعرا وفنا تشكيليا ، مما يبرز تمتع سيدات وفتيات المدينة المنورة بمواهب عديدة تنتظر من يتبناها ويصقلها ويطلقها بما يعكس الوجه الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية ، وبما يتوافق مع إطلاق الإستراتيجية الخاصة بوزارة الثقافة ومبادراتها العديدة قبل أيام