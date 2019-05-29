سلم الرواتب هذا الشهر لعام ١٤٤٠ موعد صرف رواتب رمضان

جدول مواعيد صرف الرواتب ، من خلال الاخبار من وكاله النقد العربي السعودي ، عن تاريخ دفع المرتبات حيث المؤسسة التي توجه اليوم ، والمصارف المحلية لتحديد تاريخ دفع مرتب شهر ربيع الأول 1439 ، الذي يتضمن التوجيه الجديد بشان تحديد تاريخ مرتبات الموظفين بعد تغيير تاريخ الصرف ، وهو المبلغ المقابل لكل برج من الأبراج الشمسية.

◊ وفقا للتواريخ التي حددتها سما قبل أكثر من خمسه أشهر ، والتي أشارت إلى تاريخ دفع راتب برج القوس ، فانه سيتم جدولته يوم الأحد 26 نوفمبر 2017 في الحجري الذي سيتم الموافقة عليه بحلول الهجري الثامن من شهر ربيع الأول 143 9 ، 26 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

جدول مواعيد صرف الرواتب

موعد صرف راتب ربيع الاول ، تاريخ استلام راتب البرج (العقرب) في تاريخ يوم الخميس الماضي ، 1439/02/06 ه الموافق 2017/10/26 ميلادي ، وتاريخ دفع المرتبات في التاريخ 2017/10/27.

اما بالنسبة لتواريخ دفع الرواتب ، وشهر ربيع ‘ ساكون يوم الأحد 1439/3/8 (القوس) 2017/11/26.

جدول صرف الرواتب

موعد صرف راتب شهر ربيع الاول سيكون راتب هذا الشهر هو “القوس” يوم الأحد 27 نوفمبر 2017 ، وهو ما يعني ان الفترة الممتدة بين المرتبين تصل إلى عشرين يوما ، ومن قبل وكاله النقد العربي السعودي ، ستكون مرتبات موظفي برج القوس في شهر ربيع الأول 1439 هجري ، الذي سيكون يوم الأحد ، الثامن من شهر ربيع الأول ، السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2017 هجرية.

تحديث.. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية نظراً لما تردد عن صرف راتب شهر ربيع الأول الأيام القادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل تلك الأحاديث ليس لها أى أساس من الصحة، وأن صرف الراتب الخاص بشهر ربيع أول سيكون في السابع والعشرون من شهر نوفمبر، وسوف نتابع جميع مواعيد صرف الرواتب فور صدورها لعام 2018.

موعد صرف الرواتب 1439

يمكن الجميع التعرف على موعد صرف الرواتب لعام 2018 تتفصيلياً من خلال التعرف على الصور الموضحة أعلى المقالة، تابعونا في موقعنا نجوم مصرية وسوف نرصد للجميع مواعيد صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية.

تاريخ صرف رواتب شوال 1439 يتساءل العديد من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن يعملون بالوظائف الحكومية عن موعد نزول رواتب شوال 1439 هـ التي سيتم صرفها في شهر (ذو القعدة 1439هـ، يوليو 2018م)، وهنا يجب العلم بأن مواعيد الصرف سوف تكون وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ما لم يتم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بتقديم أو تأخير مواعيد صرف الرواتب، وطبقاً للمواعيد الواردة في جدول صرف الرواتب فسوف يكون موعد إيداع الرواتب للشهر الجاري بتاريخ 27 من الشهر الميلادي، وإليكم مواعيد الصرف والإيداع بالتاريخ الهجري والميلادي فيما يلي:

تبدأ عمليات صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية إبتداء من اليوم الخميس الموافق السادس والعشرون من شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يتم إيداع الرواتب للوظفين عن طريق البنوك بتاريخ اليوم الميلادي المذكور أعلاه والهجري الثالث عشر من شهر ذو القعدة لعام 1439.

تحديث 15 أغسطس لعام 2018، نظراً لما تردد من تساؤلات كثيرة من جانب المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول توقيتات صرف رواتب المعاشات التقاعدية فقد تم إعلان موعد صرف الوراتب لشهر أغسطس وال1ي يوافق السادس عشر من شهر أغسطس الجارى والخامس من شهر ذو الحجة لعام 1439.

تابعونا معنا في موقعنا نجوم مصرية مواعيد صرف الرواتب لجميع المواطنين في داخل المملكة العربية السعودية، ومن يريد الإستفسار يرجى التواصل في التعليقات.

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