ردود فعل رواد موقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج عن فتح اول ديسكو حلال في مدينة جدة السعودية

شهدت مواقع التواصل في الاواني الاخيره ردود فعل استنفار وتعجب من إعلان السعودية عن فتح اول ديسكو حلال في مدينة جدة السعودية , ولقي هذا الخبر سخرية واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين ودول الخليج بوجه خاص والشرق الأوسط بوجه عام , حيث ياتي هذا الخبر بعد إعلان السعودية عن خططها في تطوير السعودية حتي سنة 3030 , وهذه من ضمن التطور الاجتماعي والانفتاح الثقافي للسعودية علي العالم , ووفقا لقول البعض بما يسمي السعودية الجديدة , التي فتحت مجال التغير في شتا المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , وفقا لرواية ولي العهد السعودي الذي يطمح أن يقوم بتغيير السعودية في شتا المجالات علي الصعيد المحلي والخارجي .

متي موعد افتتاح اول ملهي ليلي في السعودية .

من المقرر فتح موعد افتتاح اول ملهي ليلي في السعودية , اليوم الخميس، والذى يقع على الواجهة البحرية بمدينة جدة، بعد الانتهاء من إجراءات التراخيص وإعداد الموقع، في أحدث خطوات المملكة المحافظة في الانفتاح على الثقافة والفنون والترفيه، وفقًا لما أعلنه موقع “Stepfeed” الإماراتي باللغة الإنجليزية , وأوضح “تريد” أن المقهى والصالة الراقية يفتتحان على طول واجهة جدة البحرية، ويضمان أنواعًا مختلفة من الموسيقى تلبي الأذواق المختلفة، على الأرجح يستمتع محبو EDM والموسيقى التجارية وRnB والهيب هوب بالمكان.

كيف سخرية المغردين علي مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث سخر المغردين علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعدد كبير من التغريدات الغاضبة، بعد إعلان خبر افتتاح أول “ديسكو حلال”، على شاطئ مغلق ومختلط بمدينة جدة السعودية , وتعتبر من إجراء الخطوات التي قامت بها السعودية بعد أن سمح للمرأة أن تقود السيارة بعد أن كان ممنوع , حيث قام عدد كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي من السعودية ودول الخليج تستنكر هذا التحول الكبير الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة، في إطار سياسة الانفتاح التي اعتبروها غير ملائمة لقيم وعادات المجتمع السعودي , وفي الوقت الذي عبر فيه بعض المغردين عن غضبهم واستنكارهم للأمر، اختار آخرون التعليق عن الأمر بطريقة ساخرة.

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