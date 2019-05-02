موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1440 في السعودية من المحكمة العليا

أعلنت المحكمة العليا موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1440 في المملكة العربية السعودية، وتم نشر بيان للحديث عن تفاصيل تحري الرؤيا الشرعية عبر اللجان المخول لها ذلك والمواطنين، لتحديد غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي، وناشدت المحكمة من يستطيع رؤية الهلال عبر العين المجردة أو بالمناظير المكبرة، إبلاغ اقرب محكمة، وشمل البيان تحديد مواعيد تحري الهلال وفق تقوم أم القرى، أو التقويم الشرعي لرؤية الهلال الخاص بالمحكمة العليا.

المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أرجاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان 1440 مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر شعبان 1440، وفق تقويم أم القرى، ولإن لم يرى الهلال فيتم تحري رؤية هلال غرة رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق 30 شعبان 1440 وفق تقويم أم القري، التاسع والعشرين من شعبان وفق قرار المحكمة العليا بناء على رؤية هلال الشهر نفسه.

العليا تحدد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1440

أوضحت المحكمة العليا تفاصيل قرارها نحو موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1440 هجرياً، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الذي عنون تحت رقم 119 / هـ في 2 / 8 / 1440، بعدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان يوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1440 وانه لم يشهد أحد برؤية الهلال بسبب عموم الغيوم جميع أرجاء المملكة وأماكن المراصد، واتباعاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تم اتخاذ القرار المرفق نصة.

ترقبوا معنا موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك وبداية أول أيام الصوم.

← إقرأ أيضاً: