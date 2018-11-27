كيفية تجديد الإقامة والرسوم المقررة | الجوازات السعودية

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كيفية تجديد الإقامة والرسوم المقررة | الجوازات السعودية
رسوم تجديد الإقامة

لا تتعب نفسك كثيرا في البحث عن تجديد الإقامة بالسعودية، فمن خلال هذه المقالة يمكنك معرفة كيفية تجديد الإقامة بخطوات بسيطة، حيث تناشد المملكة العربية السعودية جميع الوافدين بتجديد الإقامة حتي لا تكون هناك عقوبات للمخالفين، وهناك بعض الشروط التي تضعها الحكومة السعودية حول تجديد اقامة الوافدين، وهى تتغير من فترة إلى اخرى، تحسبا للمتغيرات المختلفة، كالفحوصات الطبية الجديدة، او رسوم تجديد الإقامة المتغيرة من فترة إلى اخرى، وهناك خطوات يجب اتباعها في حالة الرغبة في تجديد الإقامة مرتبطه معا.

خطوات تجديد الإقامة

كيفية تجديد الاقامة
رسوم تجديد الإقامة
  • اجراء التحويل وذلك من قبل الهيئة المختصة.
  • تعبئة البيانات كاملة لاستمارة تجديد الإقامة مختومة بختم المؤسسة.تحميل استمارة طلب تجديد الإقامة
  • صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول.
  • تقديم أصل الإقامة أو الجواز.
  • كارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا.
  • تسديد رسوم الإقامة إلكترونيا تفاصيل السداد من هنا.
  • تأمين طبي إلكتروني.
  • إثبات قيد الدراسة للأبناء الذكور لمن تعدي عمرهم 18 سنة.
  • الكشف الطبي بالمستشفيات المعتمدة ويرسل إلكتروني.

الكشف الطبي للجنسيات الآتية فقط (السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلاند، إلى جانب نيجيريا ونيبال وفيتنام).

طريقة تجديد الإقامة

بعد تسجيل الدخول في موقع وزارة الداخلية في نظام ابشر إما تسجيل دخول مستخدم جديد، أو من خلال إدخال خانة الهوية وكلمة المرور، ثم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية – ثم الجوازات ثم اختيار تجديد الإقامة إلكترونيا.

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حيث تظهر قائمة أسماء جميع عمال الشركة، وبجانب كل اسم رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء وبعض البيانات المختلفة عن تجديد الإقامة كما توضحها الصورة التالية.

استعلام عن صلاحية الاقامة
الاستعلام عن صلاحية الاقامة

وبعدها اختيار العامل ثم الضغط على الاسم لتظهر لك كافة البيانات ثم الضغط على تجديد الإقامة كما يمكنك سداد الرسوم إلكترونيا من خلال الخصم من حسابك البنكي، أو عن طريق مكتب الجوازات، وبهذه الطريقة يتم تجديد الإقامة إلكترونيا.

رسوم تجديد الإقامة وخدمات الجوازات

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومعرفة رسوم تجديد الإقامة والرسوم الأخري المقررة من قبل جدول رسوم الجوازات

خدمة الجوازات رسوم مقررة رسوم جديدة بالريال السعودي
إضافة تابع من مواليد السعودية مجاناً مجانا
تـأشيرة خروج نهائي مجاناً مجانا
تجديد اقامة الطلبة مجاناً مجانا
مد تأشيرة الزيارة 100 100
تجديد واصدار جواز سفر سعودي 150 150-300
تاشيرة خروج وعودة فريدة 200 200
تأشيرة سير الاراضي السعودية 50 300
تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد 350 600
رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع – راعي) للأفراد 600 600
إقامة لمرافقي المقيم اصدار وتجديد 500 500
إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 500
إصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات 650 650
تعديل المهنة 1000 1000
إضافة تابع أو مولود من خارج السعودية 2000 2000
نقل الكفالة للمرة الأولى 2000 2000
نقل الكفالة للمرة الثانية 4000 4000
نقل الكفالة للمرة الثالثة 6000 6000




     