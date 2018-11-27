لا تتعب نفسك كثيرا في البحث عن تجديد الإقامة بالسعودية، فمن خلال هذه المقالة يمكنك معرفة كيفية تجديد الإقامة بخطوات بسيطة، حيث تناشد المملكة العربية السعودية جميع الوافدين بتجديد الإقامة حتي لا تكون هناك عقوبات للمخالفين، وهناك بعض الشروط التي تضعها الحكومة السعودية حول تجديد اقامة الوافدين، وهى تتغير من فترة إلى اخرى، تحسبا للمتغيرات المختلفة، كالفحوصات الطبية الجديدة، او رسوم تجديد الإقامة المتغيرة من فترة إلى اخرى، وهناك خطوات يجب اتباعها في حالة الرغبة في تجديد الإقامة مرتبطه معا.

خطوات تجديد الإقامة

اجراء التحويل وذلك من قبل الهيئة المختصة.

تعبئة البيانات كاملة لاستمارة تجديد الإقامة مختومة بختم المؤسسة.تحميل استمارة طلب تجديد الإقامة

صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول.

تقديم أصل الإقامة أو الجواز.

كارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا.

تسديد رسوم الإقامة إلكترونيا تفاصيل السداد من هنا.

تأمين طبي إلكتروني.

إثبات قيد الدراسة للأبناء الذكور لمن تعدي عمرهم 18 سنة.

الكشف الطبي بالمستشفيات المعتمدة ويرسل إلكتروني.

الكشف الطبي للجنسيات الآتية فقط (السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلاند، إلى جانب نيجيريا ونيبال وفيتنام).

طريقة تجديد الإقامة

بعد تسجيل الدخول في موقع وزارة الداخلية في نظام ابشر إما تسجيل دخول مستخدم جديد، أو من خلال إدخال خانة الهوية وكلمة المرور، ثم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية – ثم الجوازات ثم اختيار تجديد الإقامة إلكترونيا.

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حيث تظهر قائمة أسماء جميع عمال الشركة، وبجانب كل اسم رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء وبعض البيانات المختلفة عن تجديد الإقامة كما توضحها الصورة التالية.

وبعدها اختيار العامل ثم الضغط على الاسم لتظهر لك كافة البيانات ثم الضغط على تجديد الإقامة كما يمكنك سداد الرسوم إلكترونيا من خلال الخصم من حسابك البنكي، أو عن طريق مكتب الجوازات، وبهذه الطريقة يتم تجديد الإقامة إلكترونيا.

رسوم تجديد الإقامة وخدمات الجوازات

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومعرفة رسوم تجديد الإقامة والرسوم الأخري المقررة من قبل جدول رسوم الجوازات