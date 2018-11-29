حجز موعد الصحة وألية تسجيل الدخول من بوابة أبشر وزارة الداخلية

خدمة حجز موعد الصحة أو خدمة حجز المواعيد في وزارة الصحة والمراكز الصحية سواء عن طريق الجوال أو الأجهزة اللوحية، والتي تتم عبر تسجيل الدخول ببيانات المستخدمة في أبشر وزارة الداخلية، وسنتعرف على كيفية تفعيل تسجيل الدخول وحجز المواعيد إلكترونيا، من خلال خدمة “موعد”، والتي تمكن المستفيد من حجز مواعيد المراكز الصحية ووزارة الصحة والمستشفيات التي يحال إليها بشكل إلكتروني، والتعديل على تلك المواعيد عبر الحذف أو الإضافة، من خلال استخدام التطبيقات المعدة لذلك على الهواتف الجوالة، وهو ما يضفي المزيد من السهولة واليسر في إنهاء الخدمات.

وزارة الصحة وضحت عبر بعض البيانات كيفية تسجيل الدخول على خدمة حجز موعد الصحة، سواء عن طريق المستخدم على البوابة الإلكترونية للوزارة، أو من خلال بيانات أبشر وزارة الداخلية عبر الدخول من بوابة النافذ الوطني من حيث اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بصاحب الحساب على أبشر، وبالتالي يجب أن يكون لدى المستخدم تلك البيانات كي يتمكن من إتمام عملية الحجز الإلكترونية للمواعيد.

مزايا خدمة حجز موعد الصحة

نشرت وزارة الصحة بعد مزايا خدمة حجز موعد إلكترونيا وهي تتضمن النقاط المبينة أدناة.

التعرف على اقرب مركز صحي لعنوان المستخدم.

التعرف على عناوين وأماكن مراكز الرعاية الصحية الأولية.

القدرة على إدارة المواعيد المحجوزة عبر التعديل أو الإلغاء.

التذكير والتنبيه بتوقيت الموعد المحجوز أو وجود موعد مبكر عن الذي تم حجزه.

حجز مواعيد التابعين والتمكن من إدارتها.

إدارة المواعيد في المستشفيات التي يحال لها المستخدم للخدمة.

رابط حجز موعد وزارة الصحة

بوابة خدمات وزارة الصحة تسجيل الدخول سواء من خلال بيانات مستخدمي البوابة، أو عن طريق كلمة المرور واسم المستخدم على بوابة أبشر وزارة الداخلية والضغط على رابط النافذ الوطني من موقع وزارة الصحة.