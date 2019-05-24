 التخطي إلى المحتوى

بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية الروشن واحد مع فريق ليوث الوطن التطوعي

كتب أشرف قطب آخر تحديث
بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية الروشن واحد مع فريق ليوث الوطن التطوعي

أقامت مؤسسة الروشن واحد بالتعاون مع فريق ليوث الخير حفل إفطار وتكريم ثلاثمائة طفل يتيم ، أمس الثلاثاء 16 رمضان 1440 هـ ضمن مبادرة بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية .

بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية الروشن واحد مع فريق ليوث الوطن التطوعي
وفي حضور ورعاية الأميرة دعاء بنت محمد .
شارك في الحفل العديد من الشخصيات الهامة ورجال الاعمال وفريق شيتا لايف والإعلاميين والعديد من الداعمين لرسم الابتسامة على وجوه الأيتام في جو من الحب والود والمشاعر الإنسانية الجميلة .

بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية الروشن واحد مع فريق ليوث الوطن التطوعي
وشارك بالرعاية كل من قاعة الماسة للاحتفالات بجدة ، شركة كواليتي للايس كريم ، مياه الينابيع الطبيعية
الصحية ، شركة فيرجن ، مصنع القرشي ، مطعم العثماني ، مطعم أهل المبشور وغيرها من الشركات والاعلاميين للتغطية الاعلامية .
وفى منظومة ابهرت الحضور من روعة التنظيم والتى اشاد الجميع بها بتقديم الشكر لسمو الاميرة دعاء بنت محمد على جهودها والاستاذة امل العامري وفريق التنظيم .

بصمة خير في شهر الخير النسخة الثانية الروشن واحد مع فريق ليوث الوطن التطوعي
وألقت الاميرة كلمة الحفل والتى اعربت عن سعادتها بالتواجد لرسم البسمة على وجوه الايتام وانه حق لهم علينا عملا بتعاليم ديننا الحنيف ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم  .
كما تحدث ممثل مؤسسة الروشن واحد الاستاذ مشاري الوسمي والذى رحب بالحضور وقدم الشكر لسمو الاميرة واعرب عن سعادته بهذا الجو الملئ بالحب كما تقدم بالشكر لكل من ساهم وشارك لانجاح هذا الحفل .

شارك الجميع افطار 300 من الايتام وتكريمهم في جو من المرح تجسيد مشاعر الحب وتخلل الحفل العديد من الفقرات والتكريمات .
وفى نهاية الحفل تقدم الجميع بالشكر لمن ساهم وشارك في احياء هذا الحفل وتنظيمه كما اعرب الاطفال عن سعادتهم البالغة بهذا الاحتفال .
نسأل الله ان يديم النعم على بلادنا وشيوخنا ، وان يجمعنا على الخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

أشرف قطب

كاتب في الصحف والجرائد المصرية والعربية،أهتم بالكتابة في مختلف المجالات متذوق للشعر وعاشق للأدب، عملي الاساسي استشاري بيئي وحصلت على العديد من الدورات المحلية والدولية، أعبر عن رأي وخواطري الشخصية، وأفخر بالانتماء لموقع نجوم مصرية كصرح عربي متميز يجمع كوكبة من المبدعين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.