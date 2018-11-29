سحب كتاب السلسلة الأخلاقية للناشئين المثير للجدل من المكتبات السعودية بسبب التجاوز الأخلاقي

السلسلة الاخلاقية للناشئين كتاب أثار الجدل في المملكة العربية السعودية بسبب التجاوزات الأخلاقية والمتعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي، وقد أبلغت صحيفة الرياض مستشاري الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود بالتجاوز الأخلاقي في كتاب السلسلة الأخلاقية للناشئين الذي تم عرضه في المكتبات لما به من تجاوزات أخلافية غير مقبولة، وقد تجاوب على الفور أمير مكة المكرمة بسحب جميع نسخ كتاب السلسلة الأخلاقية من الأسواق والمكتبات، وقد صرح الأمير خالد الفيصل بتعليماته بسحب كتاب السلسلة الاخلاقية للناشئين من جميع المكتبات نظرا لأنه محتواه يخالف الأخلاف الحميدة، وأنه يخالف تعاليم الدين الإسلامي وشدد على ضرورة سحبه ومنعه.

كتاب السلسلة الأخلاقية للناشين المثير للجدل

ظهر في السلسلة الأخلاقية ما يثير الجدل حول حكايات الأطفال والشباب عن تشجيع زميل إلى زميل اخر لشرب السجائر، وأيضا لمقابلة الفتيات والمواعدة، بعد الهروب من المدرسة مما قد يربي سلوكا غير أخلافيا حينما يقر الأطفال السلسلة الاخلاقية للناشين وهذا ما يثير الجدل فعلا.

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هذه فقرات كتاب السلسلة الأخلاقية للناشئين التي أثارت الجدل، من خلال استعراض صور لبعض صفحات الكتاب، والذي سبب اعتراضا كثيرا من قبل أولياء الأمور ومطالبتهم بسحب الكتاب الذي يعمل على إفساد الأخلاف لدى الأطفال، وبالفعل تم سحب كتاب السلسلة الاخلاقية للناشئين من المكتبات وتم منعه.