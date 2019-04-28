التطويع في الدفاع المدني | شروط وخطوات قبول المتطوعين والمدة الزمنية للخدمة

ننشر خطوات التطويع في الدفاع المدني عقب الإعلان الذي صدر عن المدرية العامة للدفاع المدني، وجاء فيه توضيحات حول شروط قبول المتطوعين في أعمال الدفاع المدني وأماكن التطويع وكيفية تقديم الطلبات والفترة الزمنية لمدة التطويع قبل طلب تجديدها إن رغب المتطوع في ذلك، وما هي الضوابط العامة التي ينبغي أن تتوافر في المتقدمين عبر بوابة القبول والتسجيل للمديرية وهل هناك مواعيد محددة لفتح بوابة التقديم على التطويع أم لا.

أشارت المديرية العام للدفاع المدني لبعض النقاط الهامة، من بينها إعلام المتطوع بكونه حال الرغبة في التطويع سيكون ذلك بناء على رغبته في خدمة الوطن عب المشاركة في أعمال الدفاع المدني وتدابيره بدون مقابل، وتتمثل تلك الأعمال في حماية السكان وممتلكاتهم وكذلك الممتلكات العامة من مختلف الحوادث أو أخطار الحروب والحرائق والكوارث الطبيعية، وتقديم الإسعافات للمنكوبين والمصابين في جميع الأوقات للسلم أو الحرب ، وفيما بعد بيان حول خطوات وشروط التقم على التطويف في الدفاع المدني 1440.

شروط التقدم على التطويع في الدفاع المدني

الشروط الواجب أن تتوافر في المتطوع الراغب في التقديم على التطويف في الدفاع المدني هي:

أن يكون المتطوع سعودي الجنسية.

وزير الداخلية قد يجيز قبول غير السعوديين وفق ضوابط معينة.

التمتع باللياقة الطبية للقيام بمهام أعمال الدفاع.

العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

عدم التعرض بين العمل الأساسي والعمل التطوعي.

يضاف إلى الشروط الخاصة بقبول المتطوع المرفقة بعالية، ضوابط التطويع التالية:

تسجيل متطوع الدفاع المدني

دعت المديرية العامة للدفاع المدني راغبي التطويع بالتوجه إلى بوابة الدفاع المدني القبول والتسجيل تسجيل متطوع ومنها اختيار خدمة تسجيل متطوع جديد، وإدخال البيانات المطلوبة والتسجيل، وللتعرف على المزيد من البيانات والمعلومات موضحة على الرابط بعالية.

تحديث 29-4-2019 : تستقبل بوابة تطويع الدفاع المدني، راغبي لا الترشح للتطويل للعمل خلال موسم الحج المقبل، في بعض الأماكن المشار إليها غبر بوابة الترشيح، حيث تم تفعيل رابط التطويع منذ 20-8-1440، ويستمر الترشح حتى 20-9-1440 المقبل.

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