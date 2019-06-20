الاستعلام عن صلاحية جواز السفر للمقيمين عبر خدمة أبشر الإلكترونية

تتيح وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية من خلال خدمة أبشر الإلكترونية، إمكانية الاستعلام عن صلاحية جواز السفر للمقيمين، وذلك لتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة عن المقيم وتيسير الإجراءات عليهم بدلاً من الذهاب للمقرات والجهات المختصة بالأمر والخضوع للإجراءات الروتينة وإهدار الوقت والجهد،ومن أهم خدمات بوابة ابشر الأعمال استعلام عن تجديد جواز سفر مقيم، ومعرفة تاريخ انتهاؤه للتجديد وتجنب الغرامات.

الاستعلام عن صلاحية الجواز للمقيمين

قدمت المديرية العامة للجوازات السعودية ووزارة الداخلية خدمة أبشر الإلكترونية لجميع المواطنين عبر النت، حيث يمكنهم يمكنك لأي وافد أو مقيم استعلام عن تجديد جواز السفر الكترونياً، من خلال إتباع الخطوات التالية بالشكل الصحيح:

تصفح الموقع الرسمى لبوابة ابشر الإلكترونية .

. قم بالضغط على تسجيل دخول، ومن ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك على أبشر.

باشر بكتابة الرمز المرئي فى مكانه واضغط على “تسجيل الدخول”.

بعدها سيتم إرسال رمزاً للتحقق على هاتفك، قم بإدخاله وسجل دخولك.

من الخدمات الإلكترونية وقائمة الجوازات، قم بالضغط على خيار تجديد الجواز.

عبر الضغط على اختيار التالي، ستظهر لك معلومات عن جواز السفر الخاص بك، ومن هذه الخطوة يمكنك تجديد الجواز بالضغط على تجديد جواز سفر مقيم أو عامل، ولكن ذلك يكون بعد تسديد رسوم التجديد، وهي بقيمة 300 ريال لخمس سنوات، ومبلغ 600 ريال لعشر سنوات.

ستظهر لك معلومات عن صاحب جواز السفر، قم بإدخال البيانات المطلوبة، التي تشمل مدة صلاحية الجواز التي قمت بتسديد رسومها، وقم بتحديد المكان الذي سوف تستلم منه الجواز، وحدد فرع الاستلام حيث يليها خطوة قراءة الشروط والأحكام سجل موافقتك عليها واضغط تجديد الجواز.

بعد إتمام الخطوات السابقة استمر بالقراءة والموافقة على جميع الشروط التى ستظهر لك ثم اضغط على “تأكيد، وبذلك لقد انتهيت من الاستعلام عن صلاحية الجواز للمقيمين وتجديده في الوقت نفسه.

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