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اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس

كتب أشرف قطب آخر تحديث

أقيمت بجدة أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة في يوم الأربعاء ١٢ /٨ / ١٤٤٠

لاكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس المكنونة وتحويلها إلى ثروة حسية ومعنوية .

تخلل اللقاء عدد من التدريبات العملية لاكتشاف الشغف الذاتي وكيفية تطويره ، ثم تحويله إلى ثروة حقيقية عبر أُسس عمل المشاريع وأسباب نجاحها .

اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس

وقد تزين اللقاء باستضافة عدد من المبدعات اللاتي نجحن في اكتشاف شغفهن وتحويله إلى مصدر دخل لهن ، وهن :

مصممة الجرافيك براءة كوين

المنتجة عزيزة مير

الكاتبة أفنان جميل

ومنسقة الهدايا خديجة صديق

اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس اكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس

تناغم في تقديم الأمسية كلاً من المدربة :جواهر شاه

المدربة :رحاب عجب علي

المدربة المعتمدة : فردوس عبد الخالق

الجدير بالذكر أن الأمسية كانت مليئة بالحيوية والنشاط والتفاعل الكبير من الحضور الذين بلغ عددهم ( ٦٥) متدربة

واختتمت الدورة بقولهن : شغفك هو حبك الضائع .. به تسمو وتحلق في فضاءات السعادة والثراء

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عن الكاتب

أشرف قطب

كاتب في الصحف والجرائد المصرية والعربية،أهتم بالكتابة في مختلف المجالات متذوق للشعر وعاشق للأدب، عملي الاساسي استشاري بيئي وحصلت على العديد من الدورات المحلية والدولية، أعبر عن رأي وخواطري الشخصية، وأفخر بالانتماء لموقع نجوم مصرية كصرح عربي متميز يجمع كوكبة من المبدعين.

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