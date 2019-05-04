اعلان هام صادر عن الجوازات السعودية بخصوص تأشيرة الخروج والعودة

تسعى المملكة العربية السعودية إلي النهوض بالدولة من خلال رؤية المملكة 2030 التي وضعها الملك سلمان والذين ساعدوه من رجال الدولة ، وتقوم بفرض غرامات وعقوبات شديدة لكل من يعاقب قوانيها أو يعرقل مسيرتها .

ومن اهم الإدارات في المملكة العربية السعودية هي أدارة الجوازات السعودية والتي تحاول جاهدة مواكبة التكنولوجيا والتواصل مع جميع المواطنين في المملكة ، وقد قام مساء امس الجمعة الموافق 03/05/2019 بطرح سؤال على الصفحة الرسمية لأداره الجوازات السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقد كان سؤاله ” سويت تأشيرة خروج وعودة للسائق لمدة شهرين ، اقدر الغيها أو اعدلها اربع شهور بدلا من شهرين؟ علما بأن السائق رحلته الساعة 4.30 الفجر هذه الليلة”.

وقد تفاعلت المديرية العامة للجوازات السعودية مع استفسار هذا الشخص حول إلغاء التأشيرها أو تعديلها، وقد أجابت أدارة الجوازات على هذا الشخص قائلة” ليس من الممكن تغيير صلاحية التأشيرة بعد صدورها أو بعد تنفيذها.. لكن من الممكن إلغاء التأشيرة الحالية وطلب تأشيرة جديدة، بمدة جديدة، ويجب الأخذ في العلم أن رسوم التأشيرة السابقة لا يمكن استردادها بعد الإلغاء .. سعدنا بخدمتكم”.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية الآن وقيمة الزيادة الجديدة

ويذكر أن المديرية العامة للجوازات السعودية تعمل جاهدة للرد على جميع الاستفسارات وقد قامت بتخصيص اكثر من طريقة للتواصل مع المواطنين والمغتربين للرد على استفساراتهم ومن اهم هذه الطرق إنها خصصت لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتقوم بالرد على استفسار أو سؤال للمتابعين.

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